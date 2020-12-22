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Сенат США принял Акт о демократии для Беларуси
22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сенат США 21 декабря принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года».
Трансляция заседания велась на сайте Сената, сообщает
Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Ранее, 18 декабря, его одобрила Палата представителей США.
Акт о демократии:
призывает к новым выборам;
признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;
призывает освободить всех политических заключенных;
поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;
разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.
Теперь для вступления акта в силу его должен подписать президент США.
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Теперь для вступления документа в силу его должен подписать президент США.
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