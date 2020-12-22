Сенат США принял Акт о демократии для Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Сенат США 21 декабря принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года».

Трансляция заседания велась на сайте Сената, сообщает reform.by .

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Ранее, 18 декабря, его одобрила Палата представителей США.

Акт о демократии:

призывает к новым выборам;

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;

призывает освободить всех политических заключенных;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Теперь для вступления акта в силу его должен подписать президент США.