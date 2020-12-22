Класковский: «Перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит моральная дилемма»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о назначении нового уполномоченного по делам религий и национальностей.

Напомним, назначая накануне нового чиновника , ответственного за религиозную сферу, Лукашенко сказал: «Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это. Мы не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство».

– Это его обычный эвфемизм. На самом деле речь идет о защите и продлении режима личной власти, – комментирует Александр Класковский. – Ради этого правящая верхушка сейчас не чурается никаких методов. Как сказал сам Лукашенко, «иногда не до законов». И уж тем более не до такой эфемерной с точки зрения больших начальников вещи, как мораль.

Но перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит именно моральная дилемма: молчать о беззакониях и произволе, чтобы избежать неприятностей, или же быть вместе с паствой, которая страдает и борется.

И наверняка вопреки запугиванию будут и впредь находиться те, кто выберет второй путь. Так что в отношениях между скатывающимся в оголтелую полицейщину режимом и конфессиями идиллии не предвидится.