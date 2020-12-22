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Класковский: «Перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит моральная дилемма»
22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель – о назначении нового уполномоченного по делам религий и национальностей.
Напомним,
– Это его обычный эвфемизм. На самом деле речь идет о защите и продлении режима личной власти, –
Но перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит именно моральная дилемма: молчать о беззакониях и произволе, чтобы избежать неприятностей, или же быть вместе с паствой, которая страдает и борется.
И наверняка вопреки запугиванию будут и впредь находиться те, кто выберет второй путь. Так что в отношениях между скатывающимся в оголтелую полицейщину режимом и конфессиями идиллии не предвидится.
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Политический обозреватель – о назначении нового уполномоченного по делам религий и национальностей.
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