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Литовцев опять пугают "аварией на БелАЭС" ― экономист объяснил, зачем

22.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Литовцев опять пугают "аварией на БелАЭС"― экономист объяснил, зачем

Атомная энергия ― наиболее чистая из всех существующих, напомнил собеседник радио Sputnik. "Если генерировать все то же самое, что генерирует атомная энергетика, с помощью других видов энергии ― сжигания угля, дизельного топлива и прочих, из-за выброса вредных веществ больше вероятность получения хронических заболеваний", добавил Гинько. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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"Атомную энергетику можно только приветствовать, и страны и политики это знают. А то, что  творят политики в Литве, это просто безответственность и эксплуатация тех мифов, которые даже не  с точки зрения продвижения "зеленой" повестки, а здесь просто эксплуатируется образ какой-то опасности, которая должна, по идее, отвлечь внимание населения страны от проблем отсутствия стратегии развития экономики Литвы и каких-то других", ― рассуждает экономист.

Страх в отношении БелАЭС, который литовские политики культивируют у своего же населения, собеседник Sputnik считает "способом отвлечь внимание от каких-то реальных проблем".

"Такая манипулятивная технология, которая совершенно беспринципная, потому что с атомной энергетикой все ясно, если строит "Росатом". Понятно, что есть МАГАТЭ, понятно, что проект рассматривается несколько лет, стройка тоже шла. Все международные контролирующие органы были в курсе. Все они приезжали с инспекцией. Все они давали положительное заключение. Здесь вообще вопрос закрыт полностью о наличии рисков", ― отметил Гинько.

По сравнению с риском опасности самой станции существенно больше риски от того, что в результате запугивания населения в Литве вырастет статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям, считает экономист.

© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
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"Это, кстати, идет и от Соединенных Штатов. Когда им неугодны страны, допустим, Иран, они начинают переключать проблему: "Вы можете мирный атом использовать на в мирных целях", и использовать это для обоснования санкций, экономических ограничений и так далее. Это старый трюк, совершенно безосновательный", ― добавил Гинько.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что крупнейшая водохозяйственная компания Литвы Vilniaus Vandenys начала подготовку к возможной аварии на БелАЭС, в частности, для того, чтобы Вильнюс в случае какого-либо ЧП был обеспечен водой.

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Политика Литвы в отношении белорусской атомной станции вряд ли приведет к европейской блокаде АЭС, но может спровоцировать рост страхов и сердечно-сосудистых...
 
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