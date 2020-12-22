|
Мировые цены на нефть продолжают падать
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
По информации на 08:55 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые цены на «черное золото» продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)