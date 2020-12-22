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Мировые цены на нефть продолжают падать

22.12.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Мировые цены на нефть продолжают падать
Фото pixabay.com

По информации на 08:55 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 50,07 доллара за баррель (-1,65%);                    
  • WTI — 47,12 доллара за баррель (-1,77%).
 
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Мировые цены на «черное золото» продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
 
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