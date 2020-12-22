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«Количество политзаключенных в Беларуси будет только расти»
Источник материала: Навiны
Несмотря на то, что число политзаключенных в Беларуси уже достигло почти 160, оно будет только увеличиваться.
Как заявил
«Проще говоря, политзаключенный — это лицо, которое лишено свободы, при этом в его преследовании имеется политический мотив со стороны властей; или оно лишено свободы в связи с осуществлением им каких-либо гарантированных прав либо мирной защитой прав других лиц», — говорит Стефанович.
Кроме того, политзаключенными являются лица, отправленные за решетку по дискриминационным основаниям, а также те, кто получили непропорционально жестокое наказание по сравнению с аналогичными делами.
Сейчас большинство белорусских политзаключенных являются фигурантами уголовных дел по двум статьям УК:
«Такого количества политических заключенных в истории Беларуси еще никогда не было», — констатирует Валентин Стефанович. И хотя сейчас политзаключенными правозащитники признали уже 157 человек, эта цифра, считает Стефанович, в ближайшем будущем вырастет.
«В судах началось рассмотрение дел о насилии в отношении сотрудников милиции. Мы будем по каждому делу давать оценку — что за насилие, при каких обстоятельствах. Но в любом случае мы исходим из того, что силовики действовали непропорционально жестко, что в ряде случаев вызвало ответное насилие как проявление самозащиты», — отмечает Стефанович.
По его данным, в Беларуси после президентских выборов в отношении сторонников перемен было открыто более 900 уголовных дел: «Поэтому мы ожидаем, что число политзаключенных может достичь нескольких сотен».
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Несмотря на то, что число политзаключенных в Беларуси уже достигло почти 160, оно будет только увеличиваться.
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