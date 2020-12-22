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«Количество политзаключенных в Беларуси будет только расти»

22.12.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на то, что число политзаключенных в Беларуси уже достигло почти 160, оно будет только увеличиваться.

«Количество политзаключенных в Беларуси будет только расти»

Как заявил DW, представитель ПЦ «Весна» (лишен властями госрегистрации) Валентин Стефанович, политзаключенным в Беларуси то или иное лицо признает белорусское правозащитное сообщество (это нескольких организаций), опираясь на критерии, которые были приняты правозащитниками Беларуси, России, Украины, Грузии, Азербайджана.

«Проще говоря, политзаключенный — это лицо, которое лишено свободы, при этом в его преследовании имеется политический мотив со стороны властей; или оно лишено свободы в связи с осуществлением им каких-либо гарантированных прав либо мирной защитой прав других лиц», — говорит Стефанович.

Кроме того, политзаключенными являются лица, отправленные за решетку по дискриминационным основаниям, а также те, кто получили непропорционально жестокое наказание по сравнению с аналогичными делами.

Сейчас большинство белорусских политзаключенных являются фигурантами уголовных дел по двум статьям УК:

  • 293-й (массовые беспорядки);
  • 342-й (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Такого количества политических заключенных в истории Беларуси еще никогда не было», — констатирует Валентин Стефанович. И хотя сейчас политзаключенными правозащитники признали уже 157 человек, эта цифра, считает Стефанович, в ближайшем будущем вырастет.

«В судах началось рассмотрение дел о насилии в отношении сотрудников милиции. Мы будем по каждому делу давать оценку — что за насилие, при каких обстоятельствах. Но в любом случае мы исходим из того, что силовики действовали непропорционально жестко, что в ряде случаев вызвало ответное насилие как проявление самозащиты», — отмечает Стефанович.

По его данным, в Беларуси после президентских выборов в отношении сторонников перемен было открыто более 900 уголовных дел: «Поэтому мы ожидаем, что число политзаключенных может достичь нескольких сотен».

 
 
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Несмотря на то, что число политзаключенных в Беларуси уже достигло почти 160, оно будет только увеличиваться.
 
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