Плюс-сайз-модель снялась для Playboy в США и пожаловалась на детство в России

Источник материала: Tut.by

Российская плюс-сайз-модель и финалистка 24-го сезона шоу «Топ-модель по-американски» Кристяна Казакова снялась для журнала Playboy и рассказала в интервью для Fox News о своих впечатлениях и о процессе принятия себя, рассказывает lenta.ru

Девушка призналась, что была взволнована перед съемкой для культового журнала и благодарна съемочной команде за то, что ей дали возможность подойти к фотосессии творчески. Казакову не обязывали сниматься полностью обнаженной, однако на некоторых кадрах девушка по своему желанию попозировала без одежды.

Героиня материала родилась в Магадане, некоторое время прожила на Украине, а в подростковом возрасте переехала в Нью-Йорк. Модель пожаловалась на то, что в детстве ее часто называли коровой, из-за чего у нее возникли комплексы. Более того, ей не удавалось вписаться в общепринятые стандарты красоты, поскольку там, где она росла, «девочки наносили макияж, чтобы пойти в продуктовый магазин, или надевали каблуки, чтобы просто выбросить мусор».

Казакова страдала частыми перееданиями, перепробовала множество диет, изнуряла себя тренировками, подвергая организм стрессу. Позже ее мать, которая также много лет безуспешно пыталась похудеть, попала в больницу из-за злоупотребления диетическими чаями. «Врачи сказали, что ей осталось жить месяц. Я помню, как меня переполнял гнев. Но после этого случая я пересмотрела свои взгляды на стандарты красоты», — призналась модель.

Героиня материала заявила, что переезд в США стал для нее очень значимым событием, поскольку она увидела другую жизнь и иные представления о женской красоте. «Я забыла, каково это — стыдиться своего тела. И я поняла, насколько мне повезло находиться в этом теле — такой фразы я не слышала ни в России, ни на Украине. Сейчас я живу своей жизнью и изучаю новые перспективы. Чувствую, что у меня здесь есть возможность помочь изменить или пересмотреть стандарты красоты», — заключила она.