Как не стоит ухаживать за бровями и ресницами? Собрали топ ошибок

Источник материала: Tut.by

Почему нельзя красить брови краской для волос и что произойдет с ресницами, если не удалять тушь перед сном? Вместе с брендом Alerana разобрали самые популярные ошибки в уходе за волосками.



Анастасия Величко Косметик

Cлишком часто выщипывать брови

Наши волосы состоят из трех элементов: стержень — видимая часть волоса, корень, за счет которого он держится, и фолликул — волосяной мешочек, в котором располагается корень. Когда мы выщипываем брови, мы удаляем лишь стержень и корень. Фолликул, из которого будут расти новые волоски, остается на месте. Так что от выщипывания брови расти, конечно, не перестанут. Но если через каждые пару дней вы будете «дощипывать» волоски на одном и том же месте, высока вероятность повредить фолликулы. Поврежденный фолликул уже не сможет производить новые густые волосы. Они станут тонкими и практически незаметными или могут перестать расти совсем. Тогда в зоне бровей волоски будут неравномерными, поправить форму будет сложнее. Поэтому постарайтесь корректировать брови не чаще, чем раз в одну-две недели.

Не ухаживать за бровями и ресницами Если вы хотите иметь красивые и густые брови, стоит увлажнять и питать волоски — для этого подойдут масла и сыворотки. Также нужно следить за состоянием кожи в зоне роста волос. Все клетки кожи регулярно заменяются новыми. От старых и ненужных она избавляется как самостоятельно, так и с нашей помощью — например, в процессе пилинга. Без него часть омертвевших частичек так и остается на теле. Кожное сало, которое должно выходить на поверхность, «застревает» под ороговевшим слоем — возникает воспаление, которое может повредить фолликулы и помешать росту волос. Если не удалять омертвевший слой, волоски начнут врастать даже на бровях. Также уходовые средства не смогут проникнуть глубоко в кожу — и просто не сработают. А еще будет не таким стойким окрашивание бровей: обычно краска окрашивает волоски и кожу. На волосках она сможет держаться, а на коже — нет, ей не за что будет «зацепиться». Именно поэтому важен пилинг. Для зоны бровей подойдет обычный скраб с мелкими абразивными частицами. Использовать его нужно раз в одну-две недели. Скрабы не так страшны, как о них говорят — имеет значение состав и частота процедур. Например, многие скрабы с натуральными частицами применять нельзя: у них острые края, которые травмируют кожу. Из натуральных абразивных частиц безопасен сахар. Скрабы с синтетическими частичками сомнительны с точки зрения экологии, но менее травмоопасны для кожи. Кстати, популярные кислотные пилинги нельзя наносить на окрашенные брови: из-за кислот может измениться их цвет.

Не смывать макияж на ночь и наносить его слишком плотным слоем Что происходит с кожей, если мы ложимся спать с макияжем? Она, как обычно, вырабатывает кожное сало, а выйти ему некуда — поры «закрыты» слоем тонального крема. Так возникают воспаления, которые могут травмировать фолликулы. С ресницами все немного иначе. Тушь, оставленная на ресницах на ночь, утяжеляет волоски и провоцирует их преждевременное выпадение. Цикл жизни одного волоска — в среднем три-четыре месяца. За это время он успевает отрасти, отдохнуть от активной фазы роста, выпасть и освободить место для нового. Если волос выпадает раньше положенного, новый на его месте вырастает не сразу, ресницы перестают быть длинными и густыми, в перспективе вообще могут перестать расти. Поэтому вредно наносить тушь в несколько слоев днем и забывать про демакияж вечером.

Выбор средства для снятия макияжа зависит от его интенсивности. Для обычного подойдет мицеллярная вода или, на крайний случай, салфетки для демакияжа. Для стойкого — специальные двухфазные средства: они качественнее и быстрее уберут косметику. Ватный диск со средством нужно приложить к веку, не надавливая, подержать 15−30 секунд и одним движением снять макияж. Важно не тереть веко — это вредит ресницам и тонкой коже в этой области. По этой же причине вредно наносить тушь в несколько слоев днем.

Наращивать ресницы и часто носить искуственные

Точно так же, как «забытая» тушь, искусственные и наращенные ресницы утяжеляют собственные и этим провоцируют интенсивное выпадение волосков. Поэтому от наращивания лучше отказаться. Если же ресницы уже пострадали от таких процедур, можно воспользоваться специальными сыворотками. Например, стимулятором для роста бровей и ресниц от Alerana . В одной упаковке стимулятора — сразу две сыворотки: дневная и вечерняя, которые учитывают особенности ухода в разное время суток. Дневная содержит экстракты крапивы, каштана и элеутерококка, которые стимулируют обменные процессы в коже и ускоряют рост волос. Компоненты дневной сыворотки сочетаются с декоративной косметикой. В составе вечерней сыворотки — масла: как питательные — миндальное и жожоба, так и те, что усиливают рост волос, — репейное и касторовое.

Пренебрегать обработкой инструментов Мы уже упоминали: любой воспалительный процесс в зоне роста волос может травмировать фолликулы. Поэтому важно обрабатывать инструменты — пинцеты, щеточки, кисти. Даже если пользуетесь ими только вы.

В салонах красоты после каждого клиента пинцет должен проходить полный цикл обработки: предстерилизационная очистка (замачивание в специальном растворе. — Прим.TUT.BY), промывка со щеткой под проточной водой, сушка и автоклавирование или прогрев в сухожаровом шкафу. Дома такую обработку провести невозможно, однако обязательно нужно промыть пинцет под проточной водой с мылом, чтобы убрать остатки кожного сала и частички кожи, и обработать инструмент антисептиком. По той же причине — высокой вероятности инфицирования — нельзя пользоваться чужой декоративной косметикой на кремовой основе: тушью, подводкой, гелевыми карандашами, жидкими тенями. Все эти продукты подходят только для индивидуального использования. Если же вы визажист — наносите их при помощи палитры и одноразовых щеточек.

Красить брови и ресницы краской для волос Перманентные красители для волос не подходят для окрашивания бровей и тем более ресниц, несмотря на то, что и то, и другое — волосы.

Брови и ресницы находятся в непосредственной близости от глаз. Все, что наносится на эту зону, должно пройти офтальмологический контроль и доказать свою безопасность для органов зрения. Краска для волос такой контроль не проходит, поэтому использовать ее для бровей и ресниц небезопасно.

Увлекаться народными средствами Большинство подобных рецептов — те же компрессы из горчицы или имбиря — опасны для кожи и зрения. Если случится химический ожог, рост волос замедлится из-за повреждения кожи. Еще после ожога по каким-то причинам — например, ране мешают затянуться, постоянно сковыривая «корочку» — может появиться шрам — рубцовая ткань, где больше не растут волоски. Навредить зрению могут не только советы из сети, но и некоторые магазинные средства. Например, отдельные сыворотки для роста ресниц и бровей содержат в составе компонент офтальмологических капель. При регулярном применении такие средства могут стать причиной воспаления ресничной зоны, сухости глаз и даже обострения заболеваний органов зрения. Поэтому применять их без консультации врача опасно — даже несмотря на то, что они продаются без рецепта.

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