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Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

22.12.2020 09:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Геймерские ноутбуки линейки ROG отличает не только максимально мощная начинка, но и дизайн «для молодых и резких»: красный неон, хищные линии, крупные габариты. По характеристикам такой ноутбук прекрасно подходит не только для игр, но и для работы. Но как быть с внешним видом? Дерзкий девайс не вписывается в образ успешного топ-менеджера или прилежного студента. Вероятно, поэтому новый ROG Zephyrus G14 выглядит спокойнее и взрослее.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Сын маминой подруги

Хулиганский образ сменила выверенная строгость и лаконичность: новый Zephyrus G14 органично впишется и в геймерскую тусовку, и в офисный кабинет. Толщина корпуса составляет 17,9 мм, вес — 1,6 кг, что для игрового ноутбука совсем немного.

Выбирать можно из двух цветовых вариантов — серый металлик и жемчужно-белый. RGB-подсветка, яркие лампочки, красный неон — все это не про Zephyrus G14. Утилитарно светятся лишь три индикатора над клавиатурой: зарядка, питание и активность накопителя.

Корпус выполнен из прочного сплава магния с алюминием, грани сглажены, детали плотно подогнаны друг к другу. Качество сборки полностью оправдывает ту цену, которую просят за Zephyrus G14. Нижняя панель изрезана вентиляционными решетками, устойчивые резиновые ножки немного приподнимают ноутбук над столом.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Перфорация крышки и светодиодный рисунок

Крышка ноутбука перфорирована с помощью фрезерного станка — всего в ней 6536 отверстий-точек. Есть модели, где в часть отверстий вставлено 1215 белых светодиодов, которые образуют матричный дисплей AniMe Matrix. Он может работать в четырех режимах: генерировать изображения и текст, изменять световой рисунок в такт музыке, показывать уведомления, например дату, время, погоду и процент заряда батареи. В целом, это история больше про красоту, чем про реальную пользу.

Версия без светодиодной крышки делает гаджет на 2 миллиметра тоньше и на 100 граммов легче.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Вариативный дисплей для разных задач

Размер дисплея Zephyrus G14 составляет 14 дюймов, он занимает 85% поверхности экрана. Ширина рамок — 6,9 мм.

 В этой модели доступен выбор дисплея из трех вариантов. Стандартный FullHD 60 Гц оптимально подойдет для повседневной работы. FullHD 120 Гц представляет собой панель IPS с разрешением 1920×1080 pxl, которая позволяет с комфортом играть. И третий вариант — дисплей WQHD 60 Гц с разрешением 2560×1440, подходящий для работы с графическими программами.

Все три варианта дисплея сертифицированы Pantone Validated, что гарантирует отменную цветопередачу.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Клавиатура со сканером отпечатка

В ноутбуке установлена островная клавиатура с поддержкой N-Key Rollover. Ход клавиш составляет 1,7 мм. Комфорта печати добавляет приподнятый над крышкой корпус. Технология Overstroke позволяет различать ускоренные срабатывания клавиш и корректно их обрабатывать. Клавиатура имеет трехуровневую подсветку, которую можно отключать.

Над клавиатурой находятся кнопки включения/отключения микрофона, регулировки громкости и клавиша для запуска фирменной утилиты ASUS Armoury Crate. Двухкнопочный тачпад размером 105х61 мм размещен по центру под клавиатурой.

Сканер отпечатка пальца не заметен на первый взгляд: он встроен прямо в кнопку включения ноутбука. Срабатывает мгновенно и безошибочно.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Звук в четырех динамиках

Zephyrus G14 оснащен двумя парами динамиков: первая направлена на пользователя, а вторая — на поверхность стола. Динамики хорошо работают с низкими частотами, технология Dolby Atmos создает эффект 5.1.2-канального звучания. Сериалы и видео с YouTube приятно смотреть без наушников: голоса героев хорошо различимы, музыка играет без посторонних шумов.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Конфигурация

В предоставленной к обзору версии Zephyrus G14 установлен наиболее мощный для этой модели процессор AMD Ryzen 9 4900HS — это 8 ядер, 16 потоков, разбежка от базовой до максимальной частоты от 3 до 4,3 ГГц, техпроцесс 7 нм.

 Графических ядер два: первое встроено в центральный процессор AMD Radeon и используется для режимов 2D, второе — это дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q для режимов 3D.

Оперативная память DDR4 имеет объем 16 Гб. Она комбинированная: 8 Гб — на материнской плате, еще 8 — в модуле SO-DIMM Micron, который установлен в отдельном слоте. Максимально система поддерживает до 32 Гб оперативки.

Zephyrus G14 оснащен NVMe SSD-накопителем Intel объемом 1 Тб модели 660p (SSDPEKNW010T8).
 Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Разъемы и коммуникации

Поскольку боковые стороны ноутбука заняты дополнительными вентрешетками, порты расположены ближе к центру граней.

Слева находятся разъем питания, HDMI, USB 3.2 Type-C (DisplayPort 1.4 и Power Delivery), а также 3,5 jack для микрофона и наушников. К ноутбуку можно подключать проектор, внешний дисплей или телевизор.

Справа имеются два USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C и отверстие замка Кенсингтона. Любопытно, что подключать справа проводную мышь не очень удобно: ее штекер мешает свободному движению. Так что с этой моделью ноубтука удобнее пользоваться беспроводным аксессуаром либо использовать переходник слева.

В Zephyrus G14 встроен беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) — он дает уверенный сигнал даже при помехах и в общественных местах. Если до покупки ноутбука вы пользовались роутером 2,4 Гц, его придется обновить. В новой модели ROG не предусмотрен разъем LAN, а для тяжелых игр (50−100 Гб) понадобится роутер с поддержкой 5 GHz не старше 2019 года.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Система охлаждения

При открытии ноутбука его нижняя часть приподнимается для лучшей теплоотдачи. В Zephyrus G14 встроены два вентилятора, которые отводят воздух через пять охлаждающих трубок и четыре радиатора. Последние, как уверяет производитель, не пылятся внутри корпуса.

При обычной работе с офисными приложениями, просмотре видео, интернет-серфинге вентиляторы работают достаточно тихо. А вот во время игр шум возрастает, потому что корпус нагревается сильнее. Проблему шума легко решают наушники или прибавление громкости в колонках.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Питание и автономность

Zephyrus G14 стал первым ноутбуком серии ROG, который заряжается через разные разъемы. Для основательной зарядки нужно использовать идущий в комплекте адаптер на 180 Вт с круглым штекером — он заполнит батарею за два часа. Если же требуется быстрая подзарядка где-то в городе, выручит порт USB 3.2 Type-C и фирменное зарядное устройство на 65 Вт или другой совместимый аксессуар. От самого ноутбука также можно зарядить смартфон.

Особенность модели Zephyrus G14 — отсутствие тяжелого блока питания при высокой мощности устройства. Это стало возможным благодаря энергоэффективному процессору AMD Ryzen 9. Тестирование устройства в конфигурации «графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2060, процессор AMD Ryzen 9 4900HS и 32 ГБ DDR4 SDRAM» показало около 10 часов непрерывного воспроизведения видео и почти столько же — интернет-серфинга. То есть даже при интенсивном использовании ноутбук проработает без подзарядки целый день.

Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Выводы

 Похоже, ROG  удалось оптимально сбалансировать мощное геймерское железо статусным лаконичным дизайном. Ноутбук Zephyrus G14 стал более универсальным — теперь это не просто дорогая игрушка, но стильный деловой аксессуар.

Это один из самых компактных игровых ноутбуков на сегодняшний день, при этом он может похвастаться прекрасной автономностью и высокой производительностью. Да, цена ROG Zephyrus G14 выше среднего, зато вы получаете многофункциональный гаджет для учебы, офисных задач, комфортной работы с графическими редакторами и, конечно, для игр на максимальных настройках. Согласитесь, это весьма заманчиво. 

 
 
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Геймерские ноутбуки линейки ROG отличает не только максимально мощная начинка, но и дизайн «для молодых и резких»: красный неон, хищные линии, крупные габариты. По...
 
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