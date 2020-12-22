 Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне

Источник материала: ProBusiness

Геймерские ноутбуки линейки ROG отличает не только максимально мощная начинка, но и дизайн «для молодых и резких»: красный неон, хищные линии, крупные габариты. По характеристикам такой ноутбук прекрасно подходит не только для игр, но и для работы. Но как быть с внешним видом? Дерзкий девайс не вписывается в образ успешного топ-менеджера или прилежного студента. Вероятно, поэтому новый ROG Zephyrus G14 выглядит спокойнее и взрослее.





Сын маминой подруги

Хулиганский образ сменила выверенная строгость и лаконичность: новый Zephyrus G14 органично впишется и в геймерскую тусовку, и в офисный кабинет. Толщина корпуса составляет 17,9 мм, вес — 1,6 кг, что для игрового ноутбука совсем немного.

Выбирать можно из двух цветовых вариантов — серый металлик и жемчужно-белый. RGB-подсветка, яркие лампочки, красный неон — все это не про Zephyrus G14 . Утилитарно светятся лишь три индикатора над клавиатурой: зарядка, питание и активность накопителя.

Корпус выполнен из прочного сплава магния с алюминием, грани сглажены, детали плотно подогнаны друг к другу. Качество сборки полностью оправдывает ту цену, которую просят за Zephyrus G14 . Нижняя панель изрезана вентиляционными решетками, устойчивые резиновые ножки немного приподнимают ноутбук над столом.









Перфорация крышки и светодиодный рисунок

Крышка ноутбука перфорирована с помощью фрезерного станка — всего в ней 6536 отверстий-точек. Есть модели, где в часть отверстий вставлено 1215 белых светодиодов, которые образуют матричный дисплей AniMe Matrix. Он может работать в четырех режимах: генерировать изображения и текст, изменять световой рисунок в такт музыке, показывать уведомления, например дату, время, погоду и процент заряда батареи. В целом, это история больше про красоту, чем про реальную пользу.

Версия без светодиодной крышки делает гаджет на 2 миллиметра тоньше и на 100 граммов легче.





Вариативный дисплей для разных задач

Размер дисплея Zephyrus G14 составляет 14 дюймов, он занимает 85% поверхности экрана. Ширина рамок — 6,9 мм.

В этой модели доступен выбор дисплея из трех вариантов. Стандартный FullHD 60 Гц оптимально подойдет для повседневной работы. FullHD 120 Гц представляет собой панель IPS с разрешением 1920×1080 pxl, которая позволяет с комфортом играть. И третий вариант — дисплей WQHD 60 Гц с разрешением 2560×1440, подходящий для работы с графическими программами.

Все три варианта дисплея сертифицированы Pantone Validated, что гарантирует отменную цветопередачу.





Клавиатура со сканером отпечатка

В ноутбуке установлена островная клавиатура с поддержкой N-Key Rollover. Ход клавиш составляет 1,7 мм. Комфорта печати добавляет приподнятый над крышкой корпус. Технология Overstroke позволяет различать ускоренные срабатывания клавиш и корректно их обрабатывать. Клавиатура имеет трехуровневую подсветку, которую можно отключать.

Над клавиатурой находятся кнопки включения/отключения микрофона, регулировки громкости и клавиша для запуска фирменной утилиты ASUS Armoury Crate. Двухкнопочный тачпад размером 105х61 мм размещен по центру под клавиатурой.

Сканер отпечатка пальца не заметен на первый взгляд: он встроен прямо в кнопку включения ноутбука. Срабатывает мгновенно и безошибочно.





Звук в четырех динамиках

Zephyrus G14 оснащен двумя парами динамиков: первая направлена на пользователя, а вторая — на поверхность стола. Динамики хорошо работают с низкими частотами, технология Dolby Atmos создает эффект 5.1.2-канального звучания. Сериалы и видео с YouTube приятно смотреть без наушников: голоса героев хорошо различимы, музыка играет без посторонних шумов.





Конфигурация

В предоставленной к обзору версии Zephyrus G14 установлен наиболее мощный для этой модели процессор AMD Ryzen 9 4900HS — это 8 ядер, 16 потоков, разбежка от базовой до максимальной частоты от 3 до 4,3 ГГц, техпроцесс 7 нм.

Графических ядер два: первое встроено в центральный процессор AMD Radeon и используется для режимов 2D, второе — это дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q для режимов 3D.

Оперативная память DDR4 имеет объем 16 Гб. Она комбинированная: 8 Гб — на материнской плате, еще 8 — в модуле SO-DIMM Micron, который установлен в отдельном слоте. Максимально система поддерживает до 32 Гб оперативки.

Zephyrus G14 оснащен NVMe SSD-накопителем Intel объемом 1 Тб модели 660p (SSDPEKNW010T8).





Разъемы и коммуникации

Поскольку боковые стороны ноутбука заняты дополнительными вентрешетками, порты расположены ближе к центру граней.

Слева находятся разъем питания, HDMI, USB 3.2 Type-C (DisplayPort 1.4 и Power Delivery), а также 3,5 jack для микрофона и наушников. К ноутбуку можно подключать проектор, внешний дисплей или телевизор.

Справа имеются два USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C и отверстие замка Кенсингтона. Любопытно, что подключать справа проводную мышь не очень удобно: ее штекер мешает свободному движению. Так что с этой моделью ноубтука удобнее пользоваться беспроводным аксессуаром либо использовать переходник слева.

В Zephyrus G14 встроен беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) — он дает уверенный сигнал даже при помехах и в общественных местах. Если до покупки ноутбука вы пользовались роутером 2,4 Гц, его придется обновить. В новой модели ROG не предусмотрен разъем LAN, а для тяжелых игр (50−100 Гб) понадобится роутер с поддержкой 5 GHz не старше 2019 года.





Система охлаждения

При открытии ноутбука его нижняя часть приподнимается для лучшей теплоотдачи. В Zephyrus G14 встроены два вентилятора, которые отводят воздух через пять охлаждающих трубок и четыре радиатора. Последние, как уверяет производитель, не пылятся внутри корпуса.

При обычной работе с офисными приложениями, просмотре видео, интернет-серфинге вентиляторы работают достаточно тихо. А вот во время игр шум возрастает, потому что корпус нагревается сильнее. Проблему шума легко решают наушники или прибавление громкости в колонках.





Питание и автономность

Zephyrus G14 стал первым ноутбуком серии ROG, который заряжается через разные разъемы. Для основательной зарядки нужно использовать идущий в комплекте адаптер на 180 Вт с круглым штекером — он заполнит батарею за два часа. Если же требуется быстрая подзарядка где-то в городе, выручит порт USB 3.2 Type-C и фирменное зарядное устройство на 65 Вт или другой совместимый аксессуар. От самого ноутбука также можно зарядить смартфон.

Особенность модели Zephyrus G14 — отсутствие тяжелого блока питания при высокой мощности устройства. Это стало возможным благодаря энергоэффективному процессору AMD Ryzen 9. Тестирование устройства в конфигурации «графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2060, процессор AMD Ryzen 9 4900HS и 32 ГБ DDR4 SDRAM» показало около 10 часов непрерывного воспроизведения видео и почти столько же — интернет-серфинга. То есть даже при интенсивном использовании ноутбук проработает без подзарядки целый день.





Выводы

Похоже, ROG удалось оптимально сбалансировать мощное геймерское железо статусным лаконичным дизайном. Ноутбук Zephyrus G14 стал более универсальным — теперь это не просто дорогая игрушка, но стильный деловой аксессуар.