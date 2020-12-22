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Время взрослеть. Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 в солидном лаконичном дизайне
22.12.2020 09:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Геймерские ноутбуки линейки ROG отличает не только максимально мощная начинка, но и дизайн «для молодых и резких»: красный неон, хищные линии, крупные габариты. По характеристикам такой ноутбук прекрасно подходит не только для игр, но и для работы. Но как быть с внешним видом? Дерзкий девайс не вписывается в образ успешного топ-менеджера или прилежного студента. Вероятно, поэтому новый
Сын маминой подруги
Хулиганский образ сменила выверенная строгость и лаконичность: новый
Выбирать можно из двух цветовых вариантов — серый металлик и жемчужно-белый. RGB-подсветка, яркие лампочки, красный неон — все это не про
Корпус выполнен из прочного сплава магния с алюминием, грани сглажены, детали плотно подогнаны друг к другу. Качество сборки полностью оправдывает ту цену, которую просят за
Перфорация крышки и светодиодный рисунок
Крышка ноутбука перфорирована с помощью фрезерного станка — всего в ней 6536 отверстий-точек. Есть модели, где в часть отверстий вставлено 1215 белых светодиодов, которые образуют матричный дисплей AniMe Matrix. Он может работать в четырех режимах: генерировать изображения и текст, изменять световой рисунок в такт музыке, показывать уведомления, например дату, время, погоду и процент заряда батареи. В целом, это история больше про красоту, чем про реальную пользу.
Версия без светодиодной крышки делает гаджет на 2 миллиметра тоньше и на 100 граммов легче.
Вариативный дисплей для разных задач
Размер дисплея
В этой модели доступен выбор дисплея из трех вариантов. Стандартный FullHD 60 Гц оптимально подойдет для повседневной работы. FullHD 120 Гц представляет собой панель IPS с разрешением 1920×1080 pxl, которая позволяет с комфортом играть. И третий вариант — дисплей WQHD 60 Гц с разрешением 2560×1440, подходящий для работы с графическими программами.
Все три варианта дисплея сертифицированы Pantone Validated, что гарантирует отменную цветопередачу.
Клавиатура со сканером отпечатка
В ноутбуке установлена островная клавиатура с поддержкой N-Key Rollover. Ход клавиш составляет 1,7 мм. Комфорта печати добавляет приподнятый над крышкой корпус. Технология Overstroke позволяет различать ускоренные срабатывания клавиш и корректно их обрабатывать. Клавиатура имеет трехуровневую подсветку, которую можно отключать.
Над клавиатурой находятся кнопки включения/отключения микрофона, регулировки громкости и клавиша для запуска фирменной утилиты ASUS Armoury Crate. Двухкнопочный тачпад размером 105х61 мм размещен по центру под клавиатурой.
Сканер отпечатка пальца не заметен на первый взгляд: он встроен прямо в кнопку включения ноутбука. Срабатывает мгновенно и безошибочно.
Звук в четырех динамиках
Конфигурация
В предоставленной к обзору версии
Графических ядер два: первое встроено в центральный процессор AMD Radeon и используется для режимов 2D, второе — это дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q для режимов 3D.
Оперативная память DDR4 имеет объем 16 Гб. Она комбинированная: 8 Гб — на материнской плате, еще 8 — в модуле SO-DIMM Micron, который установлен в отдельном слоте. Максимально система поддерживает до 32 Гб оперативки.
Разъемы и коммуникации
Поскольку боковые стороны ноутбука заняты дополнительными вентрешетками, порты расположены ближе к центру граней.
Слева находятся разъем питания, HDMI, USB 3.2 Type-C (DisplayPort 1.4 и Power Delivery), а также 3,5 jack для микрофона и наушников. К ноутбуку можно подключать проектор, внешний дисплей или телевизор.
Справа имеются два USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C и отверстие замка Кенсингтона. Любопытно, что подключать справа проводную мышь не очень удобно: ее штекер мешает свободному движению. Так что с этой моделью ноубтука удобнее пользоваться беспроводным аксессуаром либо использовать переходник слева.
В
Система охлаждения
При открытии ноутбука его нижняя часть приподнимается для лучшей теплоотдачи. В
При обычной работе с офисными приложениями, просмотре видео, интернет-серфинге вентиляторы работают достаточно тихо. А вот во время игр шум возрастает, потому что корпус нагревается сильнее. Проблему шума легко решают наушники или прибавление громкости в колонках.
Питание и автономность
Особенность модели
Выводы
Похоже, ROG удалось оптимально сбалансировать мощное геймерское железо статусным лаконичным дизайном. Ноутбук
Это один из самых компактных игровых ноутбуков на сегодняшний день, при этом он может похвастаться прекрасной автономностью и высокой производительностью. Да, цена
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Геймерские ноутбуки линейки ROG отличает не только максимально мощная начинка, но и дизайн «для молодых и резких»: красный неон, хищные линии, крупные габариты. По...
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