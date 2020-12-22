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Дистрибьютор БелАЗа и дочь Юрия Чижа пытались судиться за долю компании в Якутии

22.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Данные российской картотеки судебных дел гласят, что Елена Лагун, которая известна как совладелица ряда компаний-дистрибьюторов техники БелАЗ в России, пыталась судиться с дочерью Юрия Чижа, Татьяной, за доли в компании «Центр технической поддержки «БЕЛАЗ-24» (основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования).





И Татьяна Чиж, и Елена Лагун, подали друг к другу иски в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). Обе хотели, чтобы ответчика лишили доли в юрлице. ООО «Центр технической поддержки «БЕЛАЗ-24» зарегистрировано в Нерюнгри. В этом районе добываются коксующиеся угли.

Среди учредителей компании есть также россиянин Андрей Стадник. Он связан с самыми разными компаниями в разных регионах России, например с девелоперским ООО «Вега Эстейт», которое работает в другом угольном регионе — Кузбассе.

Похоже, состав собственников Центра технической поддержки «БЕЛАЗ-24» пока останется прежним. Суд отклонил оба иска. По данным Office Life, у Татьяны Чиж 30%, у Лагун столько же, у Стадника 40%.

Ранее супруга Чижа — Светлана — подавала иск к мужу в Ногинский городской суд Московской области. Суть спора — раздел совместно нажитого имущества, а именно доли в компании-дистрибьюторе техники БелАЗ. В базе данных суда говорится, что предварительное судебное заседание отложено на 15 февраля 2021 года.

Эти судебные процессы возникли на фоне проблем бизнес-империи Юрия Чижа. Его основная компания «Трайпл» находится в процессе банкротства. Значительно пострадала сеть ProStore, часть юрлиц которой тоже банкротятся.
 
 
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Данные российской картотеки судебных дел гласят, что Елена Лагун, которая известна как совладелица ряда компаний-дистрибьюторов техники БелАЗ в России, пыталась...
 
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