Дистрибьютор БелАЗа и дочь Юрия Чижа пытались судиться за долю компании в Якутии

















И Татьяна Чиж, и Елена Лагун, подали друг к другу иски в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). Обе хотели, чтобы ответчика лишили доли в юрлице. ООО «Центр технической поддержки «БЕЛАЗ-24» зарегистрировано в Нерюнгри. В этом районе добываются коксующиеся угли.





Среди учредителей компании есть также россиянин Андрей Стадник. Он связан с самыми разными компаниями в разных регионах России, например с девелоперским ООО «Вега Эстейт», которое работает в другом угольном регионе — Кузбассе.





Похоже, состав собственников Центра технической поддержки «БЕЛАЗ-24» пока останется прежним. Суд отклонил оба иска. По данным Office Life, у Татьяны Чиж 30%, у Лагун столько же, у Стадника 40%.





Ранее супруга Чижа — Светлана — подавала иск к мужу в Ногинский городской суд Московской области. Суть спора — раздел совместно нажитого имущества, а именно доли в компании-дистрибьюторе техники БелАЗ. В базе данных суда говорится, что предварительное судебное заседание отложено на 15 февраля 2021 года.





Эти судебные процессы возникли на фоне проблем бизнес-империи Юрия Чижа. Его основная компания «Трайпл» находится в процессе банкротства. Значительно пострадала сеть ProStore, часть юрлиц которой тоже банкротятся.