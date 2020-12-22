







"Еврорадио" . Такое количество выходных могло отразиться на рассмотрении административных дел, в первую очередь — печально известной 23.34, по которой судят задержанных на акциях протеста, передает





Однако из ситуации нашли выход: в телеграм-канале "МотолькоПомоги" опубликовано письмо председателя Мингорсуда. Согласно документу, в ближайшие три субботы в городских судах будут организованы дежурства специально для рассмотрения административных дел.













Кроме судей, дежурить по субботам будут и адвокаты.





По подсчётам портала BYSTAT, с начала протестов в Беларуси задержано более 30 тысяч человек. Протестующим уже присудили в общем числе (!) 56870 суток — это больше 98 лет. Сумма же присуждённых штрафов на сегодня составляет 2,22 миллиона рублей.