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В судах вводят "дежурства" для рассмотрения "административок"
Источник материала: Партизан
Три ближайшие недели будут "четырёхдневками" — на две пятницы выпадают католическое и православное Рождество, ещё на одну — Новый год.
Такое количество выходных могло отразиться на рассмотрении административных дел, в первую очередь — печально известной 23.34, по которой судят задержанных на акциях протеста, передает
Однако из ситуации нашли выход: в телеграм-канале "МотолькоПомоги" опубликовано письмо председателя Мингорсуда. Согласно документу, в ближайшие три субботы в городских судах будут организованы дежурства специально для рассмотрения административных дел.
Кроме судей, дежурить по субботам будут и адвокаты.
По подсчётам портала BYSTAT, с начала протестов в Беларуси задержано более 30 тысяч человек. Протестующим уже присудили в общем числе (!) 56870 суток — это больше 98 лет. Сумма же присуждённых штрафов на сегодня составляет 2,22 миллиона рублей.
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Три ближайшие недели будут "четырёхдневками" — на две пятницы выпадают католическое и православное Рождество, ещё на одну — Новый год.
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