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Сколько будет стоит рубль в 2021-м: прогноз Минфина

22.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин сообщает, что принял для госбюджета целевой сценарий прогнозных параметров.




Он предусматривает сохранение текущей экономической политики, рост зарплаты, основанный на росте производительности труда, и предполагает в 2021 году рост ВВП на уровне 101,8% (в 2022-м — 102,9%, в 2023-м — 103,8%), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США — 2,5678, среднегодовую цену на нефть марки URALS — $40 за баррель, сохранение объема импорта нефти из России для переработки на уровне 18 млн тонн.

Ожидается достижение цели по инфляции на уровне 105,5%, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется в 2021 году на уровне 7,75–8%.
 
 
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Минфин сообщает, что принял для госбюджета целевой сценарий прогнозных параметров.
 
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