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Мацкевич: Без возвращения Тихановской хотя бы к началу весны у нашей революции тают шансы и ресурсы сопротивления
Источник материала: Партизан
В пятницу я встречался в Вильнюсе со Светланой Тихановской. Это была всего лишь вторая встреча с ней, но такая же мимолётная, как и первая,
Мы обмолвились всего лишь несколькими словами, чуть больше, чем в первый раз, но не на много.
Я не считаю себя человековедом, напротив, всегда говорю и подчёркиваю, что я плохо разбираюсь в людях, хотя это не точно. Какие-то характерные черты и особенности я интуитивно схватываю достаточно хорошо, просто не доверяю собственным ощущениям и впечатлениям, чтобы не разочаровываться потом.
Немного понаблюдал, как Светлана общается с людьми в своём штабе-клубе, как отдаёт поручения, как спрашивает. Присутствовал на рабочем совещании, которое она собрала. Видел, как она слушает других, как реагирует, и на что.
Вернувшись в Минск я поделился своими впечатлениями с несколькими друзьями, и не собирался рассказывать о них в более широких кругах. Но потом решил, что стоит это сделать. Делюсь.
Светлана Тихановская - лидер. Самостоятельный, самоопределённый, уверенный в себе, ответственный человек. Селфмейдвумен. Все прошлые оценки про домохозяйку, про случайного человека в политике, про жену несостоявшегося политика нужно оставить в прошлом и забыть.
Да, её вынесло на первые роли в беларусской политике волной народного возмущения и гнева.
Она стала символом революции и лидером в результате контаминации множества случайных событий и факторов.
Если рассматривать только сумму этих случайных событий и факторов, то они могли бы вынести на первый план любого другого человека.
Но, не каждый, кого вынесла волна на поверхность политической жизни, мог бы воспользоваться этим стечением обстоятельств, и стать достойным того места, в котором он оказался.
Светлана Тихановская исторически случайным образом вышла на первую роль в политике и оказалась на своём месте. Она достойна того места, которое ей отведено историей.
Мне трудно перевести набор своих впечатлений в портретное описание Светланы Тихановской как лидера революции, да и нет в этом смысла.
Обычно исторические персонажи сравниваются с другими. С кем можно сравнивать Светлану Тихановскую?
Прямая, хоть и поверхностная аналогия напрашивается с жёнами глав государств и политиков, которых они заменяли в этом качестве.
Например, первая в мире женщина президент Мария Эстела Мартинес де Перон. Или, несостоявшийся президент США Хилари Клинтон.
Но эта аналогия не только поверхностная, но и неверная. Светлана не шла в политику по следам мужа. Сергей Тихановский не получил шанса стать политиком, он был популярным блогером, а сейчас п итзаключённый, поэтому не мог проложить путь политику Светлане Тихановской, как Хуан Доминго Перон или Билл Клинтон.
Нельзя сравнивать Тихановскую и с Беназир Бхутто, которая воспользовалась популярностью отца. Может быть с Маргарет Тэтчер. Но Светлана не железная леди, она другая.
И миссия у неё другая. Назвав срок в 45 дней, Светлана обозначила свою миссию, и у меня нет оснований ей не верить.
Но вот с кем необходимо сравнивать Светлану Тихановскую, так это с теми фигурами, которые претендуют на то место, которое она сейчас занимает: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Павел Латушко, ну и ещё несколько политиков.
Я бы сказал, что сравнение это вовсе не в пользу названных персонажей.
Светлана выглядит мудрее, ответственнее, дипломатичнее, реалистичнее (в смысле реализма во взглядах и подходах).
Не стану углубляться и распространяться.
В конце концов, мои впечатления крайне субъективны, и имеют значение только для тех, кто к ним серьёзно относится. То есть, всё сказанное остаётся на моей совести.
И таки проблема! Свита играет короля и королеву. Окружение, штаб, клуб играют лидера революции. Пока штаб и клуб Светланы Тихановской выглядит слабее и бледнее её самой.
Светлана Тихановская должна вернуться в Беларусь. И все сила штаба, клуба, КС и НАУ должны работать на это.
Но они этого не понимают, или не хотят. А без её возвращения хотя бы к началу весны у нашей революции тают шансы и ресурсы сопротивления. Нужен переход от протеста и сопротивления к наступлению.
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Мацкевич: Без возвращения Тихановской хотя бы к началу весны у нашей революции тают шансы и ресурсы сопротивления
В пятницу я встречался в Вильнюсе со Светланой Тихановской. Это была всего лишь вторая встреча с ней, но такая же мимолётная, как и первая, пишетметодолог и...
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