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Милиция не ответила на заявление мамы Романа Бондаренко о незаконной прослушке
Источник материала: Партизан
В конце ноября в эфире телеканал СТВ вышел репортаж с прослушкой телефонных разговоров родственников убитого Романа Бондаренко. После этого его мать обратилась с заявлением в милицию. Однако спустя три с половиной недели ей никто не ответил.
Мама Романа Бондаренко Елена / tut.by
— Никаких сведений, что с этим заявлением происходит, у меня нет. Со мной и моим адвокатом никто не связывается, — сказала
31-летний минчанин Роман Бондаренко скончался в больницу 12 августа. Госпитализирован он был после того, как неизвестные избили его на "площади перемен".
По факту убийства Бондаренко уголовное дело до сих пор не возбуждено. Зато врач Артём Сорокин, передавший журналистам данные из его медкарты, и корреспондент tut.by Катерина Борисевич, готовившая материал об отсутствии в крови парня алкоголя, были задержаны и являются фигурантами уголовного дела.
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В конце ноября в эфире телеканал СТВ вышел репортаж с прослушкой телефонных разговоров родственников убитого Романа Бондаренко. После этого его мать обратилась с...
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