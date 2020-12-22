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Новогодние вечеринки запретили в отелях Египта

22.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Египетские власти запретили проводить в отелях и ресторанах праздничные вечеринки на Новый год, сообщила Ассоциация туроператоров.



Данное решение позволит избежать скопления туристов в маленьких помещениях в праздничный период. Нарушителям запрета грозят внушительные штрафы. За соблюдением ограничений в отелях будут следить сотрудники Министерства туризма Египта.

По словам экспертов, подобные запреты не усугубят положение в туриндустрии страны: загрузка ресторанов и отелей на Новый год будет весьма слабой, в том числе из-за урезанного режима работы, запрета на функционирование кальянных и небольшого числа иностранных гостей.

По данным египетских СМИ, в предстоящие праздники отели Хургады будут работать только с десятипроцентной загрузкой. По оценкам местных властей, в текущем году по сравнению с 2019-м страна потеряет 72% въездного потока: за год количество иностранных туристов уменьшилось с 13 до трех миллионов. Убытки от сокращения турпотока оцениваются в миллиард долларов в месяц.
 
 
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Египетские власти запретили проводить в отелях и ресторанах праздничные вечеринки на Новый год, сообщила Ассоциация туроператоров.
 
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