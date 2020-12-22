|
В Лондоне проходят очередные столкновения людей с полицией
Источник материала: ОНТ
На фоне происходящего обычно благополучный Лондон уже не похож на рождественскую открытку. Улицы пусты, заведения закрыты, но местами всё же шумно и многолюдно.
И это не назвать атмосферой праздника. Очередные стычки происходят между полицией и людьми без масок, которые сознательно нарушают карантинные меры, протестуя против локдауна. Правоохранители задерживают людей, но те продолжают выражать недовольство политикой властей в отношении борьбы с COVID-19.
ФОТО: © РИА Новости / Густаво Вальенте
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне происходящего обычно благополучный Лондон уже не похож на рождественскую открытку. Улицы пусты, заведения закрыты, но местами всё же шумно и многолюдно. И...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)