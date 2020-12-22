В Лондоне проходят очередные столкновения людей с полицией

Источник материала: ОНТ

На фоне происходящего обычно благополучный Лондон уже не похож на рождественскую открытку. Улицы пусты, заведения закрыты, но местами всё же шумно и многолюдно.

И это не назвать атмосферой праздника. Очередные стычки происходят между полицией и людьми без масок, которые сознательно нарушают карантинные меры, протестуя против локдауна. Правоохранители задерживают людей, но те продолжают выражать недовольство политикой властей в отношении борьбы с COVID-19.

ФОТО: © РИА Новости / Густаво Вальенте

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