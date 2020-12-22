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Умерла старейшая в мире панда
Источник материала: ОНТ
В зоопарке города Чунцин (Китай) умерла 38-летняя панда Синь Син. Об этом
Синь Син была старейшей пандой в мире. В пересчете на человеческий возраст животному было 130 лет. Панда скончалась от полиорганной недостаточности.
Источник подчеркивает, что животное считали матерью-героиней, так как Синь Син в течение жизни родила 36 детенышей.
Фото: Alamy Stock Photo
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В зоопарке города Чунцин (Китай) умерла 38-летняя панда Синь Син. Об этом информирует The New York Post. Синь Син была старейшей пандой в мире. В пересчете на человеческий...
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