Умерла старейшая в мире панда

Источник материала: ОНТ

В зоопарке города Чунцин (Китай) умерла 38-летняя панда Синь Син. Об этом информирует The New York Post.

Синь Син была старейшей пандой в мире. В пересчете на человеческий возраст животному было 130 лет. Панда скончалась от полиорганной недостаточности.

Источник подчеркивает, что животное считали матерью-героиней, так как Синь Син в течение жизни родила 36 детенышей.

Фото: Alamy Stock Photo

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