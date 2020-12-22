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В Италии три человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков
Источник материала: ОНТ
В Казальбордино (провинция Кьети, Италия) прогремел взрыв на производящей фейерверки фабрике. В результате происшествия погибли три человека. Об этом
Как
Взрыв привел к приостановке движения на железной дороге между портом Васто и Фоссачезией.
Выясняются обстоятельства инцидента.
Фото: Getty Images
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В Казальбордино (провинция Кьети, Италия) прогремел взрыв на производящей фейерверки фабрике. В результате происшествия погибли три человека. Об этом информируют...
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