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В Италии три человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков

22.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии три человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков

В Казальбордино (провинция Кьети, Италия) прогремел взрыв на производящей фейерверки фабрике. В результате происшествия погибли три человека. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на заявление мэра города Филиппо Маринуччи.

Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на агентство Ansa, взрыв произошел на фабрике Esplodenti Sabino, занимающей площадь свыше 20 га. На заводе работают порядка 100 человек.

Взрыв привел к приостановке движения на железной дороге между портом Васто и Фоссачезией.

Выясняются обстоятельства инцидента.

Фото: Getty Images

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В Казальбордино (провинция Кьети, Италия) прогремел взрыв на производящей фейерверки фабрике. В результате происшествия погибли три человека. Об этом информируют...
 
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