Упаковка подарка на Новый год: как сэкономить и удивить близких

Источник материала: ОНТ

Новогодние праздники – это время, когда мы можем порадовать своих близких приятными подарками. Но кроме самого подарка большое внимание стоит уделить и его упаковке. Ведь от того, как вы преподнесете свой сюрприз, будет зависеть первое впечатление вашего любимого человека.

Как же упаковать подарок? Не спешите бежать в ближайший магазин! Мы собрали для вас 120 оригинальных идей упаковки, которые вы можете реализовать сами и при этом сэкономить!

Самым простым решением, конечно же, станет традиционная бумага с новогодними мотивами, которую можно приобрести в любом крупном супермаркете. Но по-настоящему стильный и душевный дизайн помогут создать крафтовая и гофрированная бумага, тканевая упаковка, газеты и даже нотный альбом или карта мира. Такая обертка даст возможность использовать различный миниатюрный декор. И в таком случае вам необязательно иметь выдающиеся художественные навыки. Пригодятся подручные средства, которых полно у каждого дома. Главное – вложите всю любовь в упаковку подарка для близких.





Прежде всего оборачиваем подарок в бумагу. Для этого вам понадобятся: бумага для упаковки, двусторонний скотч и ножницы.





Вы можете создать на оберточной бумаге красивые ровные складки. Так даже однотонная упаковка будет выглядеть необычно!





Если для упаковки вы выбрали однотонную бумагу и хотите как-то ее разукрасить, то можно сделать штампы, самостоятельно нанести новогодние узоры или надписи с помощью кисти и красок либо же использовать стикеры (наклейки).





Далее подарок следует перевязать. Для этого можно использовать ленты, веревки, бечевки, вязальные нитки, полоски газет, ткани, кружева и даже обрезки старого свитера!

Что касается цвета перевязки, то выбирайте его в оттенках упаковочной бумаги либо же контрастный. Традиционно новогодними считаются золотой, красный, зеленый и серебряные оттенки. Очень празднично смотрятся также розовый, синий и даже черные цвета.





На ленту или веревку можно нанизать пуговицы либо бусинки. Также вы можете наклеить на веревку маленькие бумажные звездочки, елочки, флажки или варежки.





Вовсе не обязательно перевязывать подарок. Вместо этого можете украсить упаковку красивой аппликацией. Для этого понадобятся нитки, бумага или картон, трубочки для напитков, веточки растений, хвоя, помпоны, фотографии или открытки – все, что вы найдете у себя дома. Просто воспользуйтесь своей фантазией!





Если вам надоели классические пышные банты на упаковке, замените их зимней праздничной атрибутикой: бубенчиками, елочными игрушками, шишками, деревянными или глиняными подвесками, еловыми веточками, палочками корицы, засушенными дольками апельсина, веточками рябины, помпонами и даже сладостями! Также будет очень красиво, если вы повесите карточку с именем того человека, кому адресован подарок.





Если вы решили подарить бутылку вкусного напитка, то и ее можно упаковать самостоятельно и очень оригинально! Вам понадобятся все те же подручные материалы и чуточку фантазии.





Подарки неквадратной формы вы можете положить в крафтовый пакет и дополнительно декорировать на свой вкус.





Либо же сделайте из бумаги упаковку в виде звезды, елочки или новогодней игрушки. Для этого вырежьте две одинаковые формы, положите на один лист подарок и накройте другим листом. Внутрь можете добавить наполнитель или серпантин. Далее скрепите листы между собой, прошив или проклеив по краям.





Радуйте своих любимых hand-made упаковкой и будьте уверены – они оценят ваш подарок по достоинству!

Фото: Pinterest.

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