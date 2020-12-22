Только не здесь! Самые странные места для свадьбы - вы только посмотрите на пятое фото!

Источник материала: ОНТ

Влюбленные порой выбирают очень необычные места для свадьбы и фотосессии. Сделали для вас подборку таких снимков. Это очень весело!



1. Любители дайвинга.



2. Помогите! Вытащите меня отсюда!



3. Лучше мерседеса!



4. Это любовь!



5. Детство заиграло!



6. С тобой хоть на край света!



7. Что вы творите?!



8. А что такого?



9. Когда точно нашли друг друга!



10. Летающие бревна



12. Креативно...



13. Мы вам не мешаем?



14. Всё починил, дорогая!



15. Упс...



16. Отличный кадр



17. Сейчас всё тебе припомню!



18. Карусель жизни!



19. А что это вы тут делаете?



20. Работа не ждёт!



21. Это всё тебе, дорогая!





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