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Только не здесь! Самые странные места для свадьбы - вы только посмотрите на пятое фото!
Источник материала: ОНТ
Влюбленные порой выбирают очень необычные места для свадьбы и фотосессии. Сделали для вас подборку таких снимков. Это очень весело!
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Влюбленные порой выбирают очень необычные места для свадьбы и фотосессии. Сделали для вас подборку таких снимков. Это очень весело! 1. Любители дайвинга. 2....
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