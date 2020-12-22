Почему нельзя носить черные защитные маски – объясняет эксперт

Источник материала: ОНТ

Макси стали обязательным атрибутом гардероба. Многие стараются выделиться: покупают маски с принтом, подбирают цвета и рисунки, но это может принести больше вреда, чем пользы. Почему черные и цветные маски могут быть опасны, рассказала Елена Морозова – ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук.













По словам специалиста, черный краситель очень аллергенный, что может спровоцировать кожные высыпания, дерматоз. Материал маски тоже имеет значение – никакой синтетики! При выборе стоит остановиться только на хлопчатобумажных изделиях. И хорошо бы знать, чем и как окрашивали продукт. Многоразовые маски надо постоянно стирать, стоит отнестись к этой рекомендации очень серьезно. Эксперт советует все же делать выбор в пользу одноразовых медицинских масок, меняя их каждые 2 часа.

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