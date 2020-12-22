ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему нельзя носить черные защитные маски – объясняет эксперт

22.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Почему нельзя носить черные защитные маски – объясняет эксперт

Макси стали обязательным атрибутом гардероба. Многие стараются выделиться: покупают маски с принтом, подбирают цвета и рисунки, но это может принести больше вреда, чем пользы. Почему черные и цветные маски могут быть опасны, рассказала Елена Морозова – ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук. 




По словам специалиста, черный краситель очень аллергенный, что может спровоцировать кожные высыпания, дерматоз. Материал маски тоже имеет значение – никакой синтетики! При выборе стоит остановиться только на хлопчатобумажных изделиях. И хорошо бы знать, чем и как окрашивали продукт. Многоразовые маски надо постоянно стирать, стоит отнестись к этой рекомендации очень серьезно. Эксперт советует все же делать выбор в пользу одноразовых медицинских масок, меняя их каждые 2 часа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макси стали обязательным атрибутом гардероба. Многие стараются выделиться: покупают маски с принтом, подбирают цвета и рисунки, но это может принести больше вреда,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Артем Милевский уже согласовал контракт с "Рухом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика