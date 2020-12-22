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Автомобиль Apple с «прорывной» батареей начнут производить в 2024 году

22.12.2020 09:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Слухи о Project Titan, за которым скрывается разработка автономных автомобилей Apple, гуляют не один год. Reuters получила более конкретные подробности о планах компании по выпуску собственного авто. Старт производства электромобиля может начаться уже в 2024 году.

В нем будет установлен аккумулятор с «прорывной» одноячеечной конструкцией. «Это будет новый уровень. Как первый раз, когда вы увидели iPhone»,утверждает источник информационного агентства.

Apple рассматривает в качестве начинки литий-железо-фосфатные батареи. Эти элементы менее склонны к перегреву и не требуют кобальта. Более 60% мирового производства кобальта сосредоточено в Демократической Республике Конго, где на шахтах в том числе используется и детский труд.

Сообщается, что, помимо работы со сторонними разработчиками лидаров, компания может перепрофилировать и собственные наработки, которые появились в iPhone 12 Pro и iPad Pro.

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Слухи о Project Titan, за которым скрывается разработка автономных автомобилей Apple, гуляют не один год. Reuters получила более конкретные подробности о планах компании по...
 
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