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На этот раз помело. В России снова давили гору «белорусских» фруктов

22.12.2020 09:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Неуклонно растет ассортимент «белорусских» продуктов, давку которых освоили российские контролирующие органы. Уже были яблоки с грушами (их не счесть), лук, сверчки, мясо, клубника, персики, другая еда, пойманная патрулями на белорусском направлении. Теперь вот освоили бульдозером 36 тонн помело. Об этом информирует Россельхознадзор.

Ведомство сообщает, что ранее при проведении «мероприятий по пресечению незаконного ввоза продукции» мобильная группа Смоленской таможни остановила ехавшие со стороны Беларуси машины. Грузовики, как у них заведено, ехали мимо фитосанитарных постов, за рулем находились граждане Беларуси. Внутри находились в общей сложности 36 тонн нелегальных помело. Документов перевозчики показать не смогли.

Дальше — стандартный путь. Выписывая санкцию на уничтожение, контролеры используют отработанную формулировку: «Невозможно достоверно установить происхождение фруктов и их безопасность в фитосанитарном отношении, что не исключает возможной попытки ввоза данной продукции в том числе из стран, в отношении которых действуют запреты и ограничения».

Нарушители привлечены к административной ответственности. Продукция уничтожена «путем захоронения после предварительного измельчения» на свалке под Смоленском.

 
 
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Неуклонно растет ассортимент «белорусских» продуктов, давку которых освоили российские контролирующие органы. Уже были яблоки с грушами (их не счесть), лук,...
 
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