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Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС подключен к энергосистеме
22.12.2020 09:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минэнерго
"Все предусмотренные им технические мероприятия и испытания выполнены. Всего проведено 246 испытаний, в том числе - режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля. 21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт", - сообщили в ведомстве.
В Минэнерго отметили, что в ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока.
"На этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки (75 – 90 – 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля", - рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что после успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности.
"По его завершению первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию", - резюмировали в Минэнерго.
Как сообщалось, с 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.
2 декабря в Минэнерго заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара и это выявило необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день, 3 декабря, Минэнерго сообщило о плановой остановке реактора первого энергоблока, тестировании систем станции.
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Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минэнерго
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