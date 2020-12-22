ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС подключен к энергосистеме

22.12.2020 09:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минэнерго

"Все предусмотренные им технические мероприятия и испытания выполнены. Всего проведено 246 испытаний, в том числе - режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля. 21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт", - сообщили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что в ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. 

"На этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки (75 – 90 – 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля", - рассказали в министерстве. 

В ведомстве добавили, что после успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. 

"По его завершению первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию", - резюмировали в Минэнерго.

Как сообщалось, с 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.

2 декабря в Минэнерго заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара и это выявило необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день, 3 декабря, Минэнерго сообщило о плановой остановке реактора первого энергоблока, тестировании систем станции. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минэнерго
 
Новости дня
Новости разные
 
Дистрибьютор БелАЗа и дочь Юрия Чижа пытались судиться за долю компании в Якутии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика