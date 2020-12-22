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«Силовым путем можно удержать власть, но в современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет»
Источник материала: Навiны
Существует мнение, что будь протест более радикальным в августе, то белорусы уже жили бы в другом государстве, с меньшим числом пострадавших.
Однако по мнению политолога, основателя Центра европейской трансформации Андрея Егорова, в долгом сопротивлении белорусское общество проходит собственное становление.
«Спонтанно возникшая солидарность и внезапная победа могли привести к тому, что люди вернулись бы к привычным формам жизни. А долгое сопротивление вынуждает белоусов выстраивать солидарность в каждодневной практике. И это становится нормой жизни людей», —приводит
Егоров убежден, что Беларусь находится в уникальной исторической ситуации, а поэтому белорусы не могут ориентироваться ни на один образец из прошлого.
«Да, силовым путем можно удержать власть. Но это делает общество закрытым и обрубает возможности для экономического роста. В современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет. Только вот цена вырастет и для них и для всего белорусского общества», — резюмировал политолог.
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«Силовым путем можно удержать власть, но в современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет»
Существует мнение, что будь протест более радикальным в августе, то белорусы уже жили бы в другом государстве, с меньшим числом пострадавших.
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