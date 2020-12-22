«Силовым путем можно удержать власть, но в современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет»

Существует мнение, что будь протест более радикальным в августе, то белорусы уже жили бы в другом государстве, с меньшим числом пострадавших.





Однако по мнению политолога, основателя Центра европейской трансформации Андрея Егорова, в долгом сопротивлении белорусское общество проходит собственное становление.

«Спонтанно возникшая солидарность и внезапная победа могли привести к тому, что люди вернулись бы к привычным формам жизни. А долгое сопротивление вынуждает белоусов выстраивать солидарность в каждодневной практике. И это становится нормой жизни людей», —приводит thinktanks.by слова эксперта.

Егоров убежден, что Беларусь находится в уникальной исторической ситуации, а поэтому белорусы не могут ориентироваться ни на один образец из прошлого.

«Да, силовым путем можно удержать власть. Но это делает общество закрытым и обрубает возможности для экономического роста. В современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет. Только вот цена вырастет и для них и для всего белорусского общества», — резюмировал политолог.