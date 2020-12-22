В вечной мерзлоте на северо-западе Канады обнаружили древнейшую мумию волчонка

Источник материала: Tut.by

В Юконе — территории на северо-западе Канады, — у небольшого притока реки Ласт-Ченс-Крик обнаружили прекрасно сохранившуюся естественным образом мумию щенка серого волка (Canis lupus), которому местный народ тр’ондек хвэч’ин дал имя Жур («волк»). Останки хищника, а точнее, хищницы, так как это самка, хранились в вечной мерзлоте — части криолитозоны, характеризующейся отсутствием периодического протаивания. Об этом сообщает Naked Science .



Фото: Правительство Юкона

Джули Мичен, палеонтолог и профессор анатомии из Университета Де-Мойна в Айове, возглавлявшая группу специалистов, при помощи неинвазивных методов попыталась узнать как можно больше подробностей о древнем волчонке. Их отчет опубликован в журнале Current Biology.

Ученые предполагают, что порядка 57 тысяч лет назад, в июле или начале августа, животное оказалось погребено в результате обрушения входа в его песчаное логово и умерло от нехватки воздуха. Мумия молодой самки весом 670 граммов и 417 миллиметров в длину от морды до основания хвоста покоилась там на протяжении множества веков, пока несколько лет назад ее не обнаружил местный золотодобытчик Нил Лавлесс. Он положил останки в холодильник и передал ученым.









Уникальную мумию обнаружили отчасти «благодаря» глобальному потеплению, приведшему к таянию участков вечной мерзлоты. Как оказалось, останки животного сохранились беспрецедентно хорошо: есть возможность детально рассмотреть и изучить кожу, мех, зубы — не хватает только глаз.

Используя различные методы, такие как радиоуглеродное датирование, секвенирование ДНК, извлеченной из волосяных фолликулов, и химические исследования уровней кислорода в образце, специалисты сосредоточились на времени, в течение которого жила Жур, 57 тысяч лет назад. По их словам, это был период межледниковья: погода стояла достаточно теплая, чтобы в этом районе текли реки.



Фото: Правительство Юкона

«Такие мумии редко можно найти на территории Юкона, хотя в Сибири подобная их консервация довольно распространена. Животное должно умереть в вечной мерзлоте, где земля все время заморожена, и их нужно очень быстро похоронить. Если труп пролежит в замороженной тундре слишком долго, он разложится или его съедят другие. <…> Думаем, Жур находилась в своем логове и мгновенно умерла в результате его обрушения», — отметила Мичен.



Фото: Правительство Юкона

Изучив рентгеновские снимки костей и зубы волчонка, ученые определили, что на момент смерти Жур достигла возраста от шести до семи недель. Она была здорова и хорошо питалась. Судьба ее вероятных однопометников, матери и остальной стаи остается загадкой. «Возможно, Жур была единственным щенком. Или других волков не было в логове в момент обрушения. К сожалению, этого мы никогда не узнаем», — сказала руководитель исследования.



Фото: Правительство Юкона

Изучение ДНК животного показало, что перед специалистами — мумия арктического волка плейстоцена. Жур произошла от древних волков Сибири и Аляски. Это тот же вид, что и современные серые волки, но не их прямой предок, поскольку псовые, как и люди, начали прибывать из Евразии несколькими волнами, начиная с 500 тысяч лет назад. К тому же, уточняют ученые, первых серых волков на территории Юкона истребили, а затем вместо них пришли новые популяции, которые и продвинулись дальше на юг.

Хотя волки того времени охотились на крупных млекопитающих, таких как карибу (северный олень), биохимический анализ костей Жур позволил установить, что в ее рационе преобладала рыба, в частности чавыча из семейства лососевых (Oncorhynchus tshawytscha). «Обычно, когда мы думаем о волках ледникового периода, представляем, что они поедали бизонов, овцебыков или других крупных животных на суше. Однако нас удивило, что Жур питалась лососевыми».

«Один из небольших плюсов изменения климата в том, что мы планируем найти еще больше подобных мумий по мере таяния вечной мерзлоты. Это хороший способ для науки лучше реконструировать то время, но он также показывает нам, насколько наша планета на самом деле нагревается», — подытожила Мичен.