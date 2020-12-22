Протест в музыке. Собрали главные политические треки уходящего года

Источник материала: Tut.by

Пришло время подводить музыкальные итоги тревожного для Беларуси 2020 года. Его главной темой, безусловно, стали политические события в стране. До и после выборов десятки белорусских и зарубежных музыкантов высказались в своих песнях против насилия и поддержали протесты. Вспоминаем самые заметные треки в одном материале.

Протестные треки, написанные белорусами

TOR BAND — «Мы не народец»

Можно сказать, что история белорусских протестных треков в 2020 году началась с песни «Мы не народец» группы TOR BAND. Трек вышел еще 19 июня — в день последнего пикета по сбору подписей за претендентов в кандидаты на пост президента, когда в областных и районных центрах страны белорусы выстроились в «цепи солидарности».

Композицией «Мы не народец» TOR BAND громко заявил о себе, и трек быстро стал настоящим хитом соцсетей. В нем рефреном повторяются слова: «Мы не быдло, стадо и трусы — мы живой народ, мы белорусы». Отдельно цепляет видеоряд: в нем десяток белорусов, в том числе самых маленьких, пропевает слова песни. В музыкальном конкурсе «Жыве Беларусь у песні» композиция заняла первое место. На сегодня клип успели увидеть более 1,6 миллиона пользователей.

Nizkiz — «Правілы»

«Правілы» главных интровертов в белорусской музыке — могилевской группы Nizkiz — тоже вышли до президентских выборов, еще в конце июня. В припеве есть такие слова: «Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці. Напэўна, праз гадзіну згубіліся б, але ж хтосць уздыме сцяг. Мы выйшлі на вуліцу знянацку так». О том, что этот трек о протестах, коллектив открыто не говорил. Но с выходом клипа в конце октября политический подтекст стал очевидным: видео снято во время мирных акций протеста, которые прошли по всей Беларуси после выборов.

В ролик попали многие знаменитости, солидарные с белорусским народом. Это группы NaviBand, «РСП», «Петля пристрастия», «Дай дарогу!», вокалист российской панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, группа Louna, Сергей Танчинец из украинского коллектива «Беz обмежень». В видео можно заметить актеров Купаловского и Свободного театров, вдохновительницу протестов Нину Багинскую, оперную певицу Маргариту Левчук, волонтеров Окрестина и друзей Nizkiz со всего мира. Трек и клип в YouTube суммарно собрали около миллиона просмотров.

NaviBand — «Іншымі»

Участники минского дуэта NaviBand всегда подчеркивали, что обходили политику стороной. Но уже в начале июля, когда вышел трек «Іншымі», музыканты признались, что у них в голове не укладывалась жестокость и насилие по отношению к обычным людям. «Нам становится страшно. Молчать уже невозможно!» — поделились они.

По словам артистов, каждое слово из песни «Іншымі» отражало то, что происходит вокруг. В ней есть такие строчки: «Вочы акутаў дым, спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі». Разные версии трека в YouTube суммарно оценили более 300 тысяч пользователей.

Кстати, следом NaviBand выпустили еще несколько композиций, посвященных белорусским протестам: «Девочка в белом» и «Миллионы больших сердец» .

«Грязь» — «Перемен»

К концу июля в плейлистах белорусов появилась композиция «Перемен» музыканта Дениса «Грязь» — и это не кавер на легендарную песню группы «Кино», которая вскоре зазвучала на улицах Беларуси, а совершенно новое произведение о неспокойных событиях в стране.

В треке музыкант от лица мальчика обращается к «серьезному и занятому» отцу, который «следит за страной»: «Помню, как губы ругали меня сквозь густые усы. Но ты, конечно, не вспомнишь такого». Герой трека перестал понимать отца, когда тот отдал приказ стрелять. Клип на пророческую песню посмотрели 323 тысячи пользователей.

Владимир Пугач и Лявон Вольский — «Дыхаем зноў»

5 августа лидер группы «J:Морс» Владимир Пугач и Лявон Вольский выпустили песню «Дыхаем зноў», вдохновленную предвыборными событиями в Беларуси. Пугач признался, что песня была написана практически на одном дыхании, что случается далеко не всегда. А Лявон Вольский отметил, что сейчас время само говорит о том, что нужно объединяться, делать коллаборации. Дуэт в YouTube послушали почти 140 тысяч пользователей.

Через месяц, 4 сентября, группа «J:Морс» выпустила песню «Даруй» и клип на нее. В Facebook фронтмен группы пояснил , что в новой композиции просит прощения: «Низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли». Этот клип собрал более 65 тысяч просмотров в YouTube.

Анна Шаркунова — «Песня счастливых людей»

Накануне белорусских выборов Анна Шаркунова выпустила «Песню счастливых людей». Певица назвала эту композицию одной из самых важных в своей жизни. В треке звучат такие строки: «Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало… Мало, но есть!».

В клипе снялось много известных белорусов: Вадим Галыгин, Владимир Пугач, Naviband, Nizkiz, Віталь Гуркоў, Денис Дудинский, Екатерина Раецкая, Владимир Цеслер, Андрей Скороход, Искуи Абалян, Ольга Хижинкова, Светлана Зеленковская, Змiцер Вайцюшкевiч, Андрей Бонд, Катя Пытлева, Дима Кохно, Валерий Дайнеко, KANAPLEV+LEYDIK, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Павел Костевич, Екатерина Галкина, Сергей Малиновский. Лейтмотивом стала фраза «нас мало, но мы есть». За пару месяцев клип посмотрели более 700 тысяч раз.

К слову, на смерть парня со «двора перемен» Романа Бондаренко певица отреагировала трогательным черно-белым клипом «Рисунки на стене» .

Макс Корж — «Тепло»

8 августа, за день до президентских выборов, один из самых популярных белорусских артистов опубликовал в соцсетях песню «Тепло». В нем есть такие строки: «Есть земля, где который год / Люди так ждут хорошей погоды»; «Старый мудрец солнце забрал / Чтобы проблем никто не знал / Чтобы порядок был, но — перебор / Люди кричат с тех пор: «Отдай тепло».

Фанаты Коржа нашли в треке много метафор о Беларуси. «Вслушайтесь в слова и про кого он читает», — писали поклонники творчества белоруса. За все время клип посмотрели почти семь миллионов раз — и это самый популярный протестный трек в нашей подборке.

Кстати, за день до выхода «Тепла» Макс выпустил композицию «Времена» о том, что «теперь свобода дороже золота».

Рита Дакота — «Уходи»

Сразу после выборов певица родом из Беларуси Рита Дакота выпустила эмоциональный трек «Уходи». «26 долго, но пять — еще дольше», — поет исполнительница и напрямую обращается к Александру Лукашенко. Певица говорила, что отдала бы все, чтобы эта песня никогда не «случилась» с ней и другими белорусами. При этом в сложившейся ситуации она хотела помочь соотечественникам «реальными действиями»: собранные от скачиваний деньги пошли на помощь пострадавшим за время протестов.

В Instagram девушка писала , что ролик на песню «Уходи» собран из реальных видео белорусов и он может вызвать «желание отвести взгляд от экрана». Однако она призывала: «Видеть надо, участвовать — надо, не соглашаться со злом — надо!».

IOWA — «Мечта»

Белорусская группа IOWA, участники которой давно живут и работают в России, отреагировала на события в родной Беларуси так же быстро, как и Рита Дакота. Переживания музыкантов вылились в песню «Мечта». Группа поделилась, что трагические события в родной стране отодвинули остальные мысли на второй план.

Катя Иванчикова и Леонид Терещенко написали, что цвет нашего поколения — чистая совесть и горящее сердце. Пара верит в то, что если не любить свой народ, не принимать его, не стремиться понять новое поколение, то помочь ему будет невозможно, как и дать надежду на будущее. За четыре месяца их трек в YouTube собрал почти 500 тысяч просмотров. А на днях IOWA выпустила live-версию трека «Мечта» — она звучит еще более завораживающе.

Nemiga — «Самый белый цветок»

Через неделю после выборов, 18 августа, в Сети появился меланхоличный клип от группы Nemiga на песню «Самый белый цветок». Он отсылает к событиям, когда на улицы городов с цветами и в белых платьях вышли белорусские женщины. «На ваш огонь мой народ отвечает только цветами», — в песне встречается такая строчка.

Посвящен клип погибшим и пострадавшим на мирных акциях в Беларуси. И хотя в ролике нет сцен насилия и крови, плакаты белорусов из видео многое говорят о страшных августовских событиях. За все время клип посмотрели более 300 тысяч пользователей, а трек надолго прописался в белорусском чарте «Яндекс. Музыки».

Виталий Артист — «Теперь это мы»

В середине осени у Виталия Артиста вышел клип на песню «Теперь это мы» о том, как Беларусь изменилась за время протестов. В ролике снялась звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войтеховская и бывший актер Купаловского театра Михаил Зуй. В нем появились и новые символы Беларуси: «Ева» Хаима Сутина, знаменитый мурал на «Площади перемен», Змей Змагарыч, пустые афиши Купаловского театра, откуда уволилась большая часть сотрудников, и даже прогноз погоды на TUT.BY. Клип посмотрели более 180 тысяч раз.

— В этом видео мы попытались передать атмосферу воронки времени, что трансформировала нас всех, — объяснил идею клипа Виталий Артист. А в конце декабря музыкант попрощался с теми, кого не стало в 2020 году, клипом «Созвездие» : в ролике можно увидеть лица как погибших во время протестов, так и публичных личностей от Юрия Зиссера до Армена Джигарханяна.

Протестные треки зарубежных артистов

Каста — «Выходи гулять»

В конце ноября российская хип-хоп-группа «Каста» выпустила жестокий клип на трек «Выходи гулять» (сама композиция не новая — ее группа выпустила еще в начале 2020 года). Ролик рассказывает историю силовика, который в компании сослуживцев пытает задержанных, а потом за семейным столом замечает на руках кровь, которая не смывается водой. Фанаты подумали, что сюжет ролика перекликается с событиями в нашей стране. «Этот клип — иллюстрация всего того, что прямо сейчас происходит в Беларуси». Музыканты эту догадку подтвердили , сказав, что их впечатлили «зверства в изоляторе на Окрестина». Меньше чем за месяц клип посмотрели более пяти миллионов пользователей.

За два месяца до выхода ролика во дворе жилого комплекса «Минск-Мир» прошел онлайн-концерт «Касты». Тогда музыканты посвятили композицию «Выходи гулять» белорусам и пожелали им «скорейшей победы».

«Беz обмежень» — «Героям»

Сразу после выборов в Беларуси украинские рок-романтики из группы «Без Обмежень» выпустили трек в поддержку белорусов, которые выходят на протесты. Эпиграфом к треку стала фраза: «Ничто не остановит идею, время которой настало». Половина песни написана по-украински, половина — по-белорусски. Художественный перевод на белорусский сделал Лявон Вольский. Музыканты объяснили, почему записали трек:

— Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции достоинства (Евромайдан 2013 — 2014 года. — Прим. TUT.BY). Именно поэтому «Без Обмежень» приняли решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском.

Клип стал по-настоящему популярным: его посмотрели почти два с половиной миллиона пользователей.

«Ногу свело!» — «Молчание ягнят»

В октябре российская рок-группа «Ногу Свело!» отреагировала на события в Беларуси клипом «Молчание ягнят». В видео появляются кадры с демонстраций в Беларуси и России за последние несколько лет, которые то показываются на экране, то при помощи проектора выводятся на лица играющих музыкантов. Коллектив как будто оказывается в самой гуще событий и исполняет песню, ставшую ответом на несправедливость, которая царит не только в Беларуси, но и во всем мире.

— Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни, — делился лидер команды Максим Покровский. Посмотреть клип на «Молчание ягнят» можно тут : на момент публикации материала он собрал около 700 тысяч просмотров.

«Элизиум» — «Жыве Беларусь»

В знак солидарности с белорусским народом российская рок-группа «Элизиум» еще 20 августа выпустила композицию «Жыве Беларусь». Куплеты музыканты написали по-русски, а вот припев постарались исполнить на белорусском языке. В нем такие слова: «Жыве Беларусь, свабодная краiна / Людзям пакланюся на плошчах у сцягах / Дзякуй, Беларусь за маладога сына / Што ступае годна, ой, на вольны шлях».

В ролике артисты собрали страшные кадры избиений протестующих, которые снимались в столице сразу после выборов. «Салют вам, граждане вольного Минска», — передали привет они. Клип оценили более 100 тысяч человек.

«Танцы минус» — «За шагом шаг»

В начале декабря музыканты из российской рок-группы «Танцы минус» выпустили клип на песню «За шагом шаг», посвященную погибшему жителю «двора перемен» Роману Бондаренко.

Музыку и слова написал лидер группы Вячеслав Петкун. В своем треке музыкант поет: «Он просто встал и просто вышел», «Ботинки крепкие у тех ребят», «Под холодным дождем ноября», «Под минский дождь по минским крышам шел и шел». Пользователи Сети увидели в композиции отсылки к минским событиям. За пару недель клип посмотрели более 175 тысяч пользователей.

Старые композиции, которые снова стали популярными

«Кино» — «Перемен»

Культовую «Перемен» группы «Кино» мы слушали с завидной регулярностью все лето и осень: она звучала на пикетах Тихановской, играла из машин, у избирательных участков, в цепях солидарности, на дворовых концертах, в барах, на стадионах и, конечно же, из окон квартир. Парней, которые включили Цоя на городском празднике и получили за это 10 суток административного ареста, назвали «диджеями перемен», в городе появились муралы с их изображением, что даже дало название одному из главных протестных районов столицы — «Площади перемен».

Как и во времена «перестройки», трек снова стал протестным манифестом и для белорусов символзировал их надежду на изменения в обществе. В белорусском чарте «Яндекс. Музыки» песня тридцатилетней давности долго держалась в пятерке самых прослушиваемых, правда, лидером так и не стала.

«Тры чарапахі»

«Тры чарапахі» группы N.R.M. давно стали визитной карточкой Беларуси, но именно этим летом о песней вспомнили снова — она стала белорусскоязычным гимном протестов. Ее охотно исполяли на акциях солидарности и дворовых концертах, а студенты пели ее в зданиях университетов. Правда, в этом году белорусы предпочли исполнять строчку «Чаканне дастала» вместо «Сюрпрызаў не будзе» — такой вариант Лявон Вольский предлагал еще несколько лет назад, но массово прижился он только сейчас.

В этом году песне исполнилось аж 20 лет. В честь круглой даты мы составили сложный тест и предложили читателям ответить на 10 вопросов о легендарном треке. Справитесь?

«Ляпис Трубецкой» — «Воины света»

Композиций старого «Ляписа» в этом году тоже стало как никогда много. Белорусы слушали гимн украинского «майдана» «Воины света», «Грай», Belarus Freedom и другие политические треки коллектива. Песни не только все лето и осень звучали на каждом углу, но и вдохновляли белорусов на создание плакатов (вспомним хотя бы «Воинов Светы»).

После выборов экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок высказался по поводу ситуации у себя на родине, сказав , что «братья-белорусы — воины света — поборят всех дартов вейдеров». В конце октября Михалок поддержал общенациональную забастовку и сообщил, что группы Brutto, «Ляпис-98», Drezden и другие его проекты не будут выступать в Беларуси, пока не сменится режим. А несколько дней назад артист и его проект Drezden представили свежий клип Barrikado — своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.

«Разбуры турмы муры»

«Разбуры турмы муры» появились в медийном поле в связке с именами обоих Тихановских, ею традиционно заканчивались митинги кандидата в президенты, она стояла на рингтонах у многих белорусов и традиционно звучала на акциях протеста.

Но на самом деле песню «Муры» придумал каталонский композитор Льюис Льяк еще в 1968 году, через десять лет появился польский вариант, и он стал гимном движения «Солидарность». На белорусский язык трек перевел Андрей Хаданович. Считается, что впервые белорусскоязычная версия «Муроў» прозвучала на той самой «Плошчы» 2010 года, где семерых кандидатов в президенты арестовали, а протест зачистил ОМОН.

«Купалінка»

Казалось бы, «Купалінка» — ни разу не протестная композиция, да и написана она была почти 100 лет назад. Но в исполнении белорусских женщин в этом году ее не раз можно было услышать на акциях протеста, в том числе на маршах пенсионеров и студентов. Белорусский музыкант Павел Аракелян, один из рекордсменов по числу дворовых концертов, даже предлагал жителям каждого района поучаствовать в конкурсе на лучшее исполнение народной песни. Так, «Купалінка» вновь стала духовным символом белорусов, которые сейчас в глазах всего мира уж точно — мирные люди.