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Протест в музыке. Собрали главные политические треки уходящего года
Источник материала: Tut.by
Пришло время подводить музыкальные итоги тревожного для Беларуси 2020 года. Его главной темой, безусловно, стали политические события в стране. До и после выборов десятки белорусских и зарубежных музыкантов высказались в своих песнях против насилия и поддержали протесты. Вспоминаем самые заметные треки в одном материале.
Протестные треки, написанные белорусами
TOR BAND — «Мы не народец»
Можно сказать, что история белорусских протестных треков в 2020 году началась с песни «Мы не народец» группы TOR BAND. Трек вышел еще
Композицией «Мы не народец» TOR BAND громко заявил о себе, и трек быстро стал настоящим хитом соцсетей. В нем рефреном повторяются слова: «Мы не быдло, стадо и трусы — мы живой народ, мы белорусы». Отдельно цепляет видеоряд: в нем десяток белорусов, в том числе самых маленьких, пропевает слова песни. В музыкальном конкурсе «Жыве Беларусь у песні» композиция
Nizkiz — «Правілы»
«Правілы» главных интровертов в белорусской музыке — могилевской группы Nizkiz — тоже вышли до президентских выборов, еще в конце июня. В припеве есть такие слова: «Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці. Напэўна, праз гадзіну згубіліся б, але ж хтосць уздыме сцяг. Мы выйшлі на вуліцу знянацку так». О том, что этот трек о протестах, коллектив открыто не говорил. Но с
В ролик попали многие знаменитости, солидарные с белорусским народом. Это группы NaviBand, «РСП», «Петля пристрастия», «Дай дарогу!», вокалист российской панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, группа Louna, Сергей Танчинец из украинского коллектива «Беz обмежень». В видео можно заметить актеров Купаловского и Свободного театров, вдохновительницу протестов Нину Багинскую, оперную певицу Маргариту Левчук, волонтеров Окрестина и друзей Nizkiz со всего мира. Трек и клип в YouTube суммарно собрали около миллиона просмотров.
NaviBand — «Іншымі»
Участники минского дуэта NaviBand всегда подчеркивали, что обходили политику стороной. Но уже в начале июля, когда вышел трек «Іншымі», музыканты признались, что у них в голове не укладывалась жестокость и насилие по отношению к обычным людям. «Нам становится страшно. Молчать уже невозможно!» — поделились они.
По словам артистов, каждое слово из песни «Іншымі» отражало то, что происходит вокруг. В ней есть такие строчки: «Вочы акутаў дым, спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі». Разные версии трека в YouTube суммарно оценили более 300 тысяч пользователей.
Кстати, следом NaviBand выпустили еще несколько композиций, посвященных белорусским протестам:
«Грязь» — «Перемен»
К концу июля в плейлистах белорусов
В треке музыкант от лица мальчика обращается к «серьезному и занятому» отцу, который «следит за страной»: «Помню, как губы ругали меня сквозь густые усы. Но ты, конечно, не вспомнишь такого». Герой трека перестал понимать отца, когда тот отдал приказ стрелять. Клип на пророческую песню посмотрели 323 тысячи пользователей.
Владимир Пугач и Лявон Вольский — «Дыхаем зноў»
5 августа лидер группы «J:Морс» Владимир Пугач и Лявон Вольский
Через месяц, 4 сентября, группа «J:Морс»
Анна Шаркунова — «Песня счастливых людей»
Накануне белорусских выборов Анна Шаркунова
В клипе снялось много известных белорусов: Вадим Галыгин, Владимир Пугач, Naviband, Nizkiz, Віталь Гуркоў, Денис Дудинский, Екатерина Раецкая, Владимир Цеслер, Андрей Скороход, Искуи Абалян, Ольга Хижинкова, Светлана Зеленковская, Змiцер Вайцюшкевiч, Андрей Бонд, Катя Пытлева, Дима Кохно, Валерий Дайнеко, KANAPLEV+LEYDIK, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Павел Костевич, Екатерина Галкина, Сергей Малиновский. Лейтмотивом стала фраза «нас мало, но мы есть». За пару месяцев клип посмотрели более 700 тысяч раз.
К слову, на смерть парня со «двора перемен» Романа Бондаренко певица отреагировала трогательным черно-белым клипом
Макс Корж — «Тепло»
8 августа, за день до президентских выборов, один из самых популярных белорусских артистов опубликовал в соцсетях песню «Тепло». В нем есть такие строки: «Есть земля, где который год / Люди так ждут хорошей погоды»; «Старый мудрец солнце забрал / Чтобы проблем никто не знал / Чтобы порядок был, но — перебор / Люди кричат с тех пор: «Отдай тепло».
Фанаты Коржа нашли в треке много метафор о Беларуси. «Вслушайтесь в слова и про кого он читает», — писали поклонники творчества белоруса. За все время клип посмотрели почти семь миллионов раз — и это самый популярный протестный трек в нашей подборке.
Кстати, за день до выхода «Тепла» Макс выпустил композицию
Рита Дакота — «Уходи»
Сразу после выборов певица родом из Беларуси Рита Дакота
В Instagram девушка
IOWA — «Мечта»
Белорусская группа IOWA, участники которой давно живут и работают в России,
Катя Иванчикова и Леонид Терещенко написали, что цвет нашего поколения — чистая совесть и горящее сердце. Пара верит в то, что если не любить свой народ, не принимать его, не стремиться понять новое поколение, то помочь ему будет невозможно, как и дать надежду на будущее. За четыре месяца их трек в YouTube собрал почти 500 тысяч просмотров. А на днях IOWA
Nemiga — «Самый белый цветок»
Через неделю после выборов, 18 августа, в Сети появился меланхоличный клип от группы Nemiga на песню «Самый белый цветок». Он отсылает к событиям, когда на улицы городов с цветами и в белых платьях вышли белорусские женщины. «На ваш огонь мой народ отвечает только цветами», — в песне встречается такая строчка.
Посвящен клип погибшим и пострадавшим на мирных акциях в Беларуси. И хотя в ролике нет сцен насилия и крови, плакаты белорусов из видео многое говорят о страшных августовских событиях. За все время клип посмотрели более 300 тысяч пользователей, а трек надолго прописался в белорусском чарте «Яндекс. Музыки».
Виталий Артист — «Теперь это мы»
В середине осени у Виталия Артиста
— В этом видео мы попытались передать атмосферу воронки времени, что трансформировала нас всех, — объяснил идею клипа Виталий Артист. А в конце декабря музыкант попрощался с теми, кого не стало в 2020 году, клипом
Протестные треки зарубежных артистов
Каста — «Выходи гулять»
В конце ноября российская хип-хоп-группа «Каста»
За два месяца до выхода ролика во дворе жилого комплекса «Минск-Мир»
«Беz обмежень» — «Героям»
Сразу после выборов в Беларуси украинские рок-романтики из группы «Без Обмежень»
— Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции достоинства (Евромайдан 2013 — 2014 года. — Прим. TUT.BY). Именно поэтому «Без Обмежень» приняли решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском.
Клип стал по-настоящему популярным: его посмотрели почти два с половиной миллиона пользователей.
«Ногу свело!» — «Молчание ягнят»
В октябре российская рок-группа «Ногу Свело!»
— Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни, — делился лидер команды Максим Покровский. Посмотреть клип на «Молчание ягнят» можно
«Элизиум» — «Жыве Беларусь»
В знак солидарности с белорусским народом российская рок-группа «Элизиум» еще 20 августа выпустила композицию «Жыве Беларусь». Куплеты музыканты написали по-русски, а вот припев постарались исполнить на белорусском языке. В нем такие слова: «Жыве Беларусь, свабодная краiна / Людзям пакланюся на плошчах у сцягах / Дзякуй, Беларусь за маладога сына / Што ступае годна, ой, на вольны шлях».
В ролике артисты собрали страшные кадры избиений протестующих, которые снимались в столице сразу после выборов. «Салют вам, граждане вольного Минска», — передали привет они. Клип оценили более 100 тысяч человек.
«Танцы минус» — «За шагом шаг»
В начале декабря музыканты из российской рок-группы «Танцы минус»
Музыку и слова написал лидер группы Вячеслав Петкун. В своем треке музыкант поет: «Он просто встал и просто вышел», «Ботинки крепкие у тех ребят», «Под холодным дождем ноября», «Под минский дождь по минским крышам шел и шел». Пользователи Сети увидели в композиции отсылки к минским событиям. За пару недель клип посмотрели более 175 тысяч пользователей.
Старые композиции, которые снова стали популярными
«Кино» — «Перемен»
Культовую «Перемен» группы «Кино» мы слушали с завидной регулярностью все лето и осень: она звучала на пикетах Тихановской, играла из машин, у избирательных участков, в цепях солидарности, на дворовых концертах, в барах, на стадионах и, конечно же, из окон квартир. Парней, которые включили Цоя на городском празднике и
Как и во времена «перестройки», трек снова стал протестным манифестом и для белорусов символзировал их надежду на изменения в обществе. В белорусском чарте «Яндекс. Музыки» песня тридцатилетней давности долго держалась в пятерке самых прослушиваемых, правда, лидером так и не стала.
«Тры чарапахі»
«Тры чарапахі» группы N.R.M. давно стали визитной карточкой Беларуси, но именно этим летом о песней вспомнили снова — она стала белорусскоязычным гимном протестов. Ее охотно исполяли на акциях солидарности и дворовых концертах, а студенты пели ее в зданиях университетов. Правда, в этом году белорусы предпочли исполнять строчку «Чаканне дастала» вместо «Сюрпрызаў не будзе» — такой вариант Лявон Вольский предлагал еще несколько лет назад, но массово прижился он только сейчас.
В этом году песне исполнилось аж 20 лет. В честь круглой даты мы составили
«Ляпис Трубецкой» — «Воины света»
Композиций старого «Ляписа» в этом году тоже стало как никогда много. Белорусы слушали гимн украинского «майдана» «Воины света», «Грай», Belarus Freedom и другие политические треки коллектива. Песни не только все лето и осень звучали на каждом углу, но и вдохновляли белорусов на создание плакатов (вспомним хотя бы «Воинов Светы»).
После выборов экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок высказался по поводу ситуации у себя на родине,
«Разбуры турмы муры»
«Разбуры турмы муры» появились в медийном поле в связке с именами обоих Тихановских, ею традиционно заканчивались митинги кандидата в президенты, она стояла на рингтонах у многих белорусов и традиционно звучала на акциях протеста.
Но на самом деле песню «Муры» придумал каталонский композитор Льюис Льяк еще в 1968 году, через десять лет появился польский вариант, и он стал гимном движения «Солидарность». На белорусский язык трек перевел Андрей Хаданович. Считается, что впервые белорусскоязычная версия «Муроў» прозвучала на той самой «Плошчы» 2010 года, где семерых кандидатов в президенты арестовали, а протест зачистил ОМОН.
«Купалінка»
Казалось бы, «Купалінка» — ни разу не протестная композиция, да и написана она была почти 100 лет назад. Но в исполнении белорусских женщин в этом году ее не раз можно было услышать на акциях протеста, в том числе на маршах пенсионеров и студентов. Белорусский музыкант Павел Аракелян, один из рекордсменов по числу дворовых концертов, даже предлагал жителям каждого района поучаствовать в конкурсе на лучшее исполнение народной песни. Так, «Купалінка» вновь стала духовным символом белорусов, которые сейчас в глазах всего мира уж точно — мирные люди.
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Пришло время подводить музыкальные итоги тревожного для Беларуси 2020 года. Его главной темой, безусловно, стали политические события в стране. До и после выборов...
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