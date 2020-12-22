Что подарить себе, родственникам и друзьям на Новый год, если готовы раскошелиться

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали, какие подарки приобрести родственникам и друзьям на Новый год, если есть только 50 долларов. А сейчас посмотрим, какие устройства выбрать при большем бюджете. Попытались уложиться максимум в несколько сотен рублей и подобрать девайсы как в похожих, так и новых категориях.

Умные часы: Amazfit GTS





Amazfit — бренд, имеющей отношение к популярной у нас компании Xiaomi. Модель GTS находится в топе по популярности в нашем каталоге, а также на «Яндекс.Маркете», но стоит заметно дешевле конкурентов.

Что в активе смарт-часов: возможность работы со смартфонами как на Android, так и iOS, экран на 1,65 дюйма с AMOLED-матрицей, аккумулятор емкостью в 220 мАч — производитель заявляет об уровне автономности в неделю — а также технология защиты от воды и пыли с классовом водонепроницаемости 5 АТМ.

Часы умеют вести мониторинг сна и физической активно пользователя, а также оснащаются пульсометром и шагомером. Есть несколько спортивных профилей по отслеживанию показателей юзера через несколько специализированных датчиков. Но и очевидно, что в активе функции, дополняющие смартфон — с просмотром и ответами на поступающие с него уведомления.

Беспроводные наушники: Galaxy Buds Live , AirPods и FreeBuds 3

В прошлый раз мы также рекомендовали рассмотреть несколько моделей наушников — порекомендуем и сегодня. Тем более, что в ценовой категории в районе 300−400 рублей находятся одни из самых популярных вариантов от топовых производителей.



AirPods

AirPods (2-го поколения) от Apple в особом представлении не нуждаются. Эта гарнитура является референсом для многих производителей. Проще говоря, их вполне можно назвать «базовой» моделью, на которую равняются конкуренты. Так, наушники выполнены в форме вкладышей, лучше всего работают в паре с устройствами от Apple — хотя могут сопрягаться и с девайсами на Android — и держатся на одном заряде порядка пяти часов. Зарядный футляр дает еще 24 часа.



FreeBuds 3

Huawei FreeBuds 3 — альтернатива от китайского производителя. По форме самих наушников они явно опирались на AirPods. Кейс, впрочем, оригинальный. А еще модель отличается функцией активного шумоподавления (ANC). Но из-за формы наушников некоторые шумы извне пропускаются. От полного заряда гарнитура работает до четырех часов подряд. Кейс дает еще 20 часов. И еще: FreeBuds 3 могут сопрягаться как с Android-смартфонами, так и с гаджетами на iOS.



Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live — самые «свежие» из всей тройки, их представили в августе этого года. По форме они никого не напоминают — скорее наоборот, выделяются на фоне альтернатив. В Сети Galaxy Buds Live даже окрестили «бобами». Но, по факту, это — гарнитура открытого типа. Но в ней, как в FreeBuds 3 от Huawei, заявлен ANC. Впрочем, из-за формы некоторые из шумов все равно отсекаются не полностью. Зато время работы хорошее — до шести часов подряд с активным «шумодавом». Кейс дает еще 23 часа. И да — устройство подойдет обладателем смартфонов как на Android, так и iOS.

О хороших вариантах в различных ценовых категориях мы недавно рассказывали в отдельном материале . Но еще раз упоминать о моделях, «вписывающихся» в диапазон порядка 400−500 рублей наподобие Xiaomi Redmi 9 или Realme C3 , не будем.



Galaxy M31s

«Вылезем» в более дорогой сегмент — вдруг вы выбираете подарок себе — и остановимся на Samsung Galaxy M31s. Да, смартфон не так просто найти в сравнении с тем же Galaxy A51, но, на наш взгляд, оно того стоит. По характеристикам, исключая один параметр, девайсы крайне схожи. Но в Galaxy M31s используется аккумулятор на 6000 мАч — от полного заряда устройство «живет» по два-два с половиной дня. В общем, переживать, что вечером забыл поставить девайс на зарядку, не придется.

В активе также процессор Exynos 9611 — опять же, как в Galaxy A51 — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также камера с модулями разрешением в 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Сканер отпечатков встроен в клавишу питания, можно одновременно использовать две SIM-карты и карту памяти. В общем, при тестировании смартфон оставил за собой приятные впечатления.



Apple TV 4K

Скажем прямо — вариант от Apple более премиальный и скорее рассчитан на тех, кто уже погружен в экосистему устройств компании. ТВ-приставка оснащается достаточно производительным процессором Apple A10X Fusion, собственной операционной системой — tvOS — а также комплектным минималистичным пультом. Причем со встроенным акселерометром и гироскопом, а заряжается через Lightning.

Но если все это вам особо ничего не говорит, можно упростить: устройство позволяет смотреть фильмы и сериалы через множество приложений — как сторонних разработчиков, так и самой Apple (имеется в виду сервис TV+). Разумеется, в активе и тот же YouTube. А еще к Apple TV 4K можно подсоединить геймпады от Xbox или PlayStation и играть в игры — скажем, в сервисе Apple Arcade.



Mi Box S

Mi Box S — чуть более простое устройство, которое, тем не менее, также поддерживает отображения картинки в разрешении 4K. Девайс базируется на Android TV, позволяет установить разные онлайн-кинотеатры, приложения YouTube и другие для стриминга видео, а также комплектуется пультом дистанционного управления, дизайн которого явно «слизан» с упомянутого выше Apple TV

Беспроводная колонка: JBL Link Portable



Фото: wylsa.com

Главная отличительная черта этой колонки — встроенный голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса». Как правило, аналогичные колонки с голосовыми ассистентами стационарные, а наша JBL — мобильная. На одном заряде она держится вплоть до восьми часов. Заряжается, кстати, через современный USB-C.

Немного технических характеристик: общая мощность — 20 Вт, звук распространяется на 360 градусов, в активе модули Bluetooth 4.2, а также Wi-Fi 5 (нужен, если вы захотите что-то спросить у «Алисы» — без интернета ассистент не работает). Ну и еще колонку защитили от попадания воды по стандарту IPX7. По словам производителя, устройство можно брать с собой на пляж, небольшой дождь причинить вреда также не должен.