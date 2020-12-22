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США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций

22.12.2020 09:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) опубликовало список из 103 компаний и ведомств из России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств.

Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.

В сообщении говорится, что список компаний и структур, признанных «конечными военными пользователями», может быть расширен по решению межведомственного Комитета по проверке конечного пользователя (состоит из представителей Минторга, Пентагона, Госдепартамента, Минэнерго США). Но возможно и исключение из этого списка.

В перечень BIS вошли 45 российских организаций, передает РБК.

«Министерство торговли США признает важность взаимодействия с американскими и иностранными компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по использованию технологий США в их дестабилизирующих военных программах», — заявил глава ведомства Уилбур Росс.

Созданный перечень призван информировать экспортеров США и реэкспортеров американской продукции, что для поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур потребуется лицензия BIS. Категории товаров, подлежащих экспортному контролю, и детали лицензионной политики будут опубликованы 22 декабря. Предполагается, что новые ограничения, в частности, распространятся на компоненты гражданских самолетов.

 
 
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Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) опубликовало список из 103 компаний и ведомств из России и Китая, которые сотрудничают с...
 
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