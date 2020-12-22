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Беларусам с 1 января можно открывать счета в драгметаллах за рубежом без разрешения Нацбанка

22.12.2020 09:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси с 1 января 2021 г. отменяет ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.

Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами РБ, говорится в комментарии НБ РБ к постановлению №352 от 10 ноября 2020 года.

В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Нацбанка РБ. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок.

Документом также утвержден ряд нововведений, расширяющих возможности использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при осуществлении операций с драгоценными металлами.

 
 
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Нацбанк Беларуси с 1 января 2021 г. отменяет ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.
 
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