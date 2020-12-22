Forbes назвал самые богатые семейные кланы США













Их доходы увеличились на 30% по сравнению с 2015 годом. Минимальное состояние попавших в рейтинг, — $7,3 млрд.





Первое место в рейтинге с состоянием в $247 млрд заняла семья Уолтонов, наследников крупнейшего ретейлера Walmart. У них в собственности находятся половина акций компании, которые каждый год приносят семье более $700 млн дивидендов.





На втором месте — семья Кох с $100 млрд. Им принадлежат 84% компании Koch Industries, производящей трубы, химикаты и другие товары.





Третье место заняла семья Mars. Она владеет крупнейшей компанией-производителем продуктов питания, чей капитал оценивается в $94 млрд.





Другие семьи из списка владеют брендами виски Jack Daniel's (семья Браун), Campbell's Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). Семьи Симпло и Рейес — ключевые поставщики McDonald's.