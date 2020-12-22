Астапенко рассказал, на что пошли деньги, в хищении которых его подозревают

Владимир Астапенко / minsknews.by​





TUT.BY . "В тот момент я был еще при должности, исполнял обязанности посла. В полном соответствии с инструкциями МИД по моему указанию посольство приобрело билеты по самой минимальной цене, экономя бюджетные средства, как инструкция и предписывает", — рассказал он порталу





Посольство купило три билета — для самого дипломата, его супруги и ребенка. При этом Астапенко подчёркивает, что по инструкции МИД он имел право на перевоз внушительного багажа, а это могло быть еще плюс 2 400 долларов, но он этим правом в полном объеме не воспользовался. Доплата за багаж составила 300 долларов.





"Итого с билетами вышло 2300 долларов. Третий элемент в этой схеме — суточные в размере 50 долларов, а четвертый — это посольство посчитало стоимость проезда двух служебных автомобилей в аэропорт и обратно", — объясняет бывший посол.





Лететь должны были через Париж в Минск. Но Астапенко изменил маршрут, и из Парижа вместо Минска полетел в Варшаву. Там он уведомил МИД, что до Минска будет добираться самостоятельно. Стоимость его билетов при этом сократилась на 180 долларов.





"И эти деньги трэвел-агентство вернуло в посольство, то есть бюджет был сэкономлен", — подчеркнул Астапенко.





Поскольку в Минск экс-посол так и не доехал, МИД потребовал от него вернуть потраченные на дорогу деньги.





"МИД заявил мне, что я якобы использовал эти деньги в личных целях. Но я считаю, что использовал их в соответствии с инструкцией — для откомандирования. Я предложил МИД решить этот вопрос в суде, но там не захотели", — сказал бывший посол.









Накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Владимира Астапенко. Было "установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, (…) которые использовал в личных целях".





В день "тайной" инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября Владимир Астапенко подал в отставку, но, по его словам, "никакой реакции на это не получил". Тогда он отозвал первое прошение и написал второе — с просьбой освободить его от должности в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель. В итоге он был уволен в начале ноября за "проступок, несовместимый с пребыванием на дипломатической службе". Астапенко с таким положением дел не согласился и подал в суд на МИД с требованием изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.





Владимир Астапенко — выпускник МГИМО, является одним из самых опытных белорусских дипломатов. В белорусском МИДе с 1985 года. В начале 90-х был замминистра иностранных дел, работал в миссиях в Нидерландах, Бельгии, на Кубе. В начале нулевых уходил из МИДа, был проректором по международным делам БГУ при Александре Козулине. С 2018 возглавлял посольство в Аргентине.