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Артем Милевский уже согласовал контракт с "Рухом"
Источник материала: Партизан
Артем Милевский уже согласовал контракт с украинским "Рухом". Игрока представят в 2021 году. Соглашение будет подписано на полгода с опцией продления еще на год (по формуле 0,5 + 1,5).
Кроме того, сейчас ведутся переговоры о том, какую должность получит Артем в львовском клубе по завершении карьеры, сообщает телеграм-канал "Бей-беги".
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Артем Милевский уже согласовал контракт с украинским "Рухом". Игрока представят в 2021 году. Соглашение будет подписано на полгода с опцией продления еще на год (по...
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