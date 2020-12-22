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Артем Милевский уже согласовал контракт с "Рухом"

22.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артем Милевский уже согласовал контракт с украинским "Рухом". Игрока представят в 2021 году. Соглашение будет подписано на полгода с опцией продления еще на год (по формуле 0,5 + 1,5).





Кроме того, сейчас ведутся переговоры о том, какую должность получит Артем в львовском клубе по завершении карьеры, сообщает телеграм-канал "Бей-беги".
 
 
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Артем Милевский уже согласовал контракт с украинским "Рухом". Игрока представят в 2021 году. Соглашение будет подписано на полгода с опцией продления еще на год (по...
 
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