Сенат США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Что с этого простому белорусу?

Источник материала: Onliner

Вчера вечером сенат США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Известно, что этот документ дает дополнительные полномочия президенту США для введения санкций в связи с белорусскими президентскими выборами 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил (кстати, Смит является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов). Рассказываем, что это за акт и что он в себя включает.

Итак, в чем суть акта о демократии?

Нижняя палата законодательного органа уже принимала данную инициативу 18 ноября, но теперь она включена в проект бюджета на 2021 финансовый год. Как ожидается, пакет вскоре поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Этот двухпартийный законопроект обновляет санкции в отношении чиновников белорусского правительства, препятствующих демократическому переходу», — говорится в заявлении Смита.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в республике.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.

Понятно. А что он вообще в себя включает?

Обновленный «Акт о демократии в Беларуси» включает следующие положения:

он признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «избранным лидером Беларуси»;

призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключенных без всяких условий;

поддерживает стремление белорусов к свободе вероисповедания;

акт разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

будет помогать белорусским независимым СМИ и представителям IT-сектора.