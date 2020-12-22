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Сенат США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Что с этого простому белорусу?
Источник материала: Onliner
Вчера вечером сенат США
Итак, в чем суть акта о демократии?
Нижняя палата законодательного органа уже принимала данную инициативу 18 ноября, но теперь она включена в проект бюджета на 2021 финансовый год. Как ожидается, пакет вскоре поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
«Этот двухпартийный законопроект обновляет санкции в отношении чиновников белорусского правительства, препятствующих демократическому переходу», — говорится в заявлении Смита.
Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в республике.
«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.
Понятно. А что он вообще в себя включает?
Обновленный «Акт о демократии в Беларуси» включает следующие положения:
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Сенат США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Что с этого простому белорусу?
Вчера вечером сенат США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Известно, что этот документ дает дополнительные полномочия...
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