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«Мы не протестуем — мы меняем власть»
Источник материала: Хартия'97
«Мы не протестуем — мы меняем власть»
Белорусы создают условия для исчезновения режима.
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"Слово "протест" это ошибочный стереотип, его нужно заменить., - пишут наши читатели. - Когда люди протестуют, они требуют от сменяемой власти изменения условий. Когда власть меняет эти условия, протесты всегда стихают.
Но у нас все не так! У нас не было ни одного протеста после 9 августа. Мы не протестуем - мы меняем власть. У нас не протестные марши и действия, а революционные, мы создаем условия исчезновения режима.
У протеста нет цели сменить власть, а у нас эта цель с самого начала. Нам требовать не у кого, никто ничего не выполнит.
Нужно заменить слово "протестные" на "революционные" действия. Нам нужно продвижение революции, а не подавленные "протесты".
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Белорусы создают условия для исчезновения режима.
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