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«Мы не протестуем — мы меняем власть»

22.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Мы не протестуем — мы меняем власть»

  • 22.12.2020, 9:59
  • 1,053
«Мы не протестуем — мы меняем власть»
Фото: ЕРА

Белорусы создают условия для исчезновения режима.

Телеграм-канал "Баста!" поделился мнением своих читателей о белорусской революции:

"Слово "протест" это ошибочный стереотип, его нужно заменить., - пишут наши читатели. - Когда люди протестуют, они требуют от сменяемой власти изменения условий. Когда власть меняет эти условия, протесты всегда стихают.

Но у нас все не так! У нас не было ни одного протеста после 9 августа. Мы не протестуем - мы меняем власть. У нас не протестные марши и действия, а революционные, мы создаем условия исчезновения режима.

У протеста нет цели сменить власть, а у нас эта цель с самого начала. Нам требовать не у кого, никто ничего не выполнит.

Нужно заменить слово "протестные" на "революционные" действия. Нам нужно продвижение революции, а не подавленные "протесты".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Белорусы создают условия для исчезновения режима.
 
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