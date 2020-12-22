Источник материала: Хартия'97

Агония режима 1 22.12.2020, 9:55

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Таракан совершает все более абсурдные действия.

Власти Беларуси утверждают, что якобы идентифицировали всех участников протестов начиная с 9 августа. Тем временем с понедельника белорусы не могут выезжать из страны без особых на то причин, пишет «Независимая газета» .

О том, что МВД Белоруссии создало базу участников несанкционированных акций, сообщил в эфире местного телевидения начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя. Она пополняется за счет идентификации лиц на видео, снятых силовиками во время акций протеста.

Местные наблюдатели предположили, что возможность распознавать лица властям Беларуси предоставила ИТ-компания Synesis, занимающаяся системами видеоаналитики. Это предположение стало причиной включения компании в санкционный список ЕС.

Одновременно с обещанием идентифицировать всех власти лишили белорусов возможности покинуть страну по так называемому гуманитарному коридору. Речь идет о возможности для тех, кто подвергся репрессиям, уехать в близлежащие страны – Польшу и Литву, даже не имея визы.

С понедельника, 21 декабря, выехать из Белоруссии можно только через аэропорт (где обязательно спросят и визу, и основание на выезд), а для пересечения границы наземным транспортом нужны веские основания. Например, вид на жительство в другой стране или контракт на работу.

Некоторые аналитики полагают, что решение властей – это реакция на начавшиеся в юрисдикциях других стран расследования преступлений белорусских силовиков. В частности, первый такой процесс стартовал в Литве. Для его начала необходимо, чтобы жертва преступления находилась на территории той страны, где оно будет расследоваться. Закрытие границ осложняет этот процесс, хотя, конечно, не делает его невозможным.

Интересно, что такие действия властей не вызывают пессимизма протестующей стороны. Да и многие эксперты говорят об агонии режима, несмотря на намерения Александра Лукашенко держать оборону с опорой на силовиков.

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