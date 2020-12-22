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Стачка охватывает «Беларуськалий» и «Гродно Азот»

22.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стачка охватывает «Беларуськалий» и «Гродно Азот»

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  • 22.12.2020, 9:35
  • 2,252
Стачка охватывает «Беларуськалий» и «Гродно Азот»
Холодный Максим

Квалифицированные мастера включатся в протестное движение.

Ряды общенациональной стачки пополнил горный мастер ОАО трест Шахтоспецстрой Гирас Алексей Владимирович, сообщает Стачком ОАО «Беларуськалий».

Стачка ОАО «Гродно Азот» также продолжает расти!

Вчера к ней присоединился мастер цеха по ремонту технологического оборудования Холодный Максим, пишет «Рабкор».


Гирас Алексей

Холодный Максим
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Теги: Гродно
 
 
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Квалифицированные мастера включатся в протестное движение.
 
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