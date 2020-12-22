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Стачка охватывает «Беларуськалий» и «Гродно Азот»
Источник материала: Хартия'97
Стачка охватывает «Беларуськалий» и «Гродно Азот»
Квалифицированные мастера включатся в протестное движение.
Ряды общенациональной стачки пополнил горный мастер ОАО трест Шахтоспецстрой Гирас Алексей Владимирович, сообщает
Стачка ОАО «Гродно Азот» также продолжает расти!
Вчера к ней присоединился мастер цеха по ремонту технологического оборудования Холодный Максим, пишет
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Квалифицированные мастера включатся в протестное движение.
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