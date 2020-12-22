В США приняли «Акт о демократии в Беларуси». Что он значит и чем хорош?

Источник материала: KYKY

Вечером 21 декабря сенат США принял законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Объясняем, что значит этот документ.

Законопроект подготовил конгрессмен Крис Смит (18 декабря его одобрила Палата представителей США).

Ключевая задача этого акта – усиление санкций против режима Лукашенко после сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против беларуского народа.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», – говорится в тексте акта.

В течение 10 дней акт должен подписать действующий президент Штатов Дональд Трамп. Если он не сделает этого, закон вступит в силу без подписания. У президента также есть право наложить вето, но в НАУ говорят, что это маловероятно.

Основные положения акта

• Признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси».

• Призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ.

• Призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий.

• Поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания.

• Разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.

• Заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией.

• Требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации.

• Оказывает поддержку беларуским СМИ и представителям IT-сектора.

Дополнительные санкции против режима Лукашенко. Персональные

В телеграм-канале НАУ пояснили , что, благодаря принятию этого акта, в ближайшее время на его основании планируется также введение визовых запретов:

для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;

бизнесменов, приближенных к беларускому руководству;

сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);

членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;

правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые санкции могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитными картами), и запретом на любые имущественные сделки.

Финансовые санкции

Также актом запрещается финансовая помощь режиму Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), за исключением помощи гуманитарного характера.

Уполномоченным представителям США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.

Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нелегитимному президенту.