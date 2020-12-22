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В США приняли «Акт о демократии в Беларуси». Что он значит и чем хорош?
Источник материала: KYKY>
Вечером 21 декабря сенат США принял законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Объясняем, что значит этот документ.
Законопроект подготовил конгрессмен Крис Смит (18 декабря его одобрила Палата представителей США).
«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», – говорится в тексте акта.
В течение 10 дней акт должен подписать действующий президент Штатов Дональд Трамп. Если он не сделает этого, закон вступит в силу без подписания. У президента также есть право наложить вето, но в НАУ говорят, что это маловероятно.
Основные положения акта
• Признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси».
• Призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ.
• Призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий.
• Поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания.
• Разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.
• Заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией.
• Требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации.
• Оказывает поддержку беларуским СМИ и представителям IT-сектора.
Дополнительные санкции против режима Лукашенко. Персональные
В телеграм-канале НАУ
Визовые санкции могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитными картами), и запретом на любые имущественные сделки.
Финансовые санкции
Также актом запрещается финансовая помощь режиму Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), за исключением помощи гуманитарного характера.
Уполномоченным представителям США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.
Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нелегитимному президенту.
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Вечером 21 декабря сенат США принял законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Объясняем, что значит этот...
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