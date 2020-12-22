Координационный совет ответил на заявление Генпрокуратуры о новых уголовных делах

Источник материала: Ежедневник

Координационный совет считает, что легитимная власть не нуждается в репрессиях.

«Нас обвиняют в заговоре с целью захвата власти незаконным путем и деятельности от лица экстремистского формирования, – отмечается в заявлении, распространенном в телеграм-канале КС. – В рамках данных статей членам КС может угрожать от двух до двенадцати лет лишения свободы».

В КС подчеркнули, что там всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям.

«Наша цель остается прежней – диалог для разрешения политического кризиса, – сказано в заявлении. – Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения – очередная попытка лишить белорусов возможности выбирать свою власть, выражать свое мнение и бороться за свою свободу».

Там считают, что легитимная власть не нуждается в репрессиях.