В Плещеницах «Нива» насмерть сбила женщину

Источник материала: Tut.by

В Логойском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 22 декабря, около 08.00, на 66-м километре трассы Р63 Борисов — Ошмяны в черте городского поселка Плещеницы. По предварительной информации, 49-летний водитель «Нивы» ехал в сторону Борисова и сбил 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу вне перехода.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.