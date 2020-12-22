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В Плещеницах «Нива» насмерть сбила женщину

22.12.2020 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Логойском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 22 декабря, около 08.00, на 66-м километре трассы Р63 Борисов — Ошмяны в черте городского поселка Плещеницы. По предварительной информации, 49-летний водитель «Нивы» ехал в сторону Борисова и сбил 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу вне перехода.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
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Происшествие случилось 22 декабря, около 08.00, на 66-м километре трассы Р63 Борисов - Ошмяны.
 
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