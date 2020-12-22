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В Плещеницах «Нива» насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
В Логойском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом
Происшествие случилось 22 декабря, около 08.00, на 66-м километре трассы Р63 Борисов — Ошмяны в черте городского поселка Плещеницы. По предварительной информации, 49-летний водитель «Нивы» ехал в сторону Борисова и сбил 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу вне перехода.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Происшествие случилось 22 декабря, около 08.00, на 66-м километре трассы Р63 Борисов - Ошмяны.
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