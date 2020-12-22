Могилев остался без главного архитектора: предыдущему не продлили контракт

Источник материала: Tut.by

С сайта могилевского городского исполнительного комитета пропало имя главного архитектор города Владимира Скачека.



Владимир Скачек. Фото взято с сайта МогилевОнлайн

Как сообщил «МогилевОнлайн» заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Дмитрий Бабкунов, у Владимира Скачека закончился контракт, его не продлили.

Должность начальника управления пока вакантна.

На должность главного архитектора Могилева Владимир Скачек был назначен в 2015 году.