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Могилев остался без главного архитектора: предыдущему не продлили контракт

22.12.2020 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С сайта могилевского городского исполнительного комитета пропало имя главного архитектор города Владимира Скачека.


Владимир Скачек. Фото взято с сайта МогилевОнлайн

Как сообщил «МогилевОнлайн» заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Дмитрий Бабкунов, у Владимира Скачека закончился контракт, его не продлили.

Должность начальника управления пока вакантна.

На должность главного архитектора Могилева Владимир Скачек был назначен в 2015 году.

 
Теги: Могилев
 
 
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