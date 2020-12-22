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Могилев остался без главного архитектора: предыдущему не продлили контракт
Источник материала: Tut.by
С сайта могилевского городского исполнительного комитета пропало имя главного архитектор города Владимира Скачека.
Как сообщил «МогилевОнлайн» заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Дмитрий Бабкунов, у Владимира Скачека закончился контракт, его не продлили.
Должность начальника управления пока вакантна.
На должность главного архитектора Могилева Владимир Скачек был назначен в 2015 году.
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Должность пока вакантна.
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