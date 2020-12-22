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Беларусь и Россия не отменят роуминг с 1 января 2021 года

22.12.2020 10:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Роуминг между Россией и Беларусью до конца года отменен не будет из-за технических и финансовых проблем.

Об этом госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал в интервью РИА Новости.

"Не думаю, что до конца года этот вопрос будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть, и оно заключается в том, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам", - сказал Рапота.

Он отметил, что рассматривается вопрос о том, как изменение тарифов отражается на экономике участников.

"Надо набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи. Приходится учитывать интересы как абонентов, так и поставщиков услуги", - пояснил Рапота.

Он подчеркнул, что в конечном результате роуминг будет отменен. "Мы эту тему держим на контроле", - указал госсекретарь Союзного государства.

По его словам, в вопросе отмены роуминга есть технические, финансовые и юридические моменты. "Проблемы есть, но они не непреодолимые. На ожидаемый вопрос "когда" я пока ответить не могу. Пока мы говорим о динамике, причем положительной", - добавил Рапота.

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Беларуси и наоборот.

 
 
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Роуминг между Россией и Беларусью до конца года отменен не будет из-за технических и финансовых проблем.
 
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