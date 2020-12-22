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"Слуцк" расторг контракт с десятью футболистами
Источник материала: Партизан
"Слуцк", отстоявший прописку в сильнейшем дивизионе Беларуси вслед за Трубило и Запрудских, покинуло еще 10 футболистов.
Контракты были расторгнуты еще с защитниками Александром Анюкевичем, Сулейманом Коандой, Романом Кривулькиным, Артемом Поникаровым и Кириллом Алояном, хавбеками Юрием Козловым, Дмитрием Сасиным и Сергеем Русаком, а также форвардами Артемом Сердюком и Абдулом Сиримой.
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"Слуцк", отстоявший прописку в сильнейшем дивизионе Беларуси вслед за Трубило и Запрудских, покинуло еще 10 футболистов.
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