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Петровский о территориальных притязаниях депутата Госдумы: Это чистой воды шовинизм

22.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Притязания российских политиков на территории, входящие в состав Беларуси, в конечном итоге приводят к снижению в белорусском обществе количества сторонников интеграции с Российской Федерации.


 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил близкий к власти политический аналитик Петр Петровский, комментируя требование депутата российской Госдумы Евгения Федорова отдать России территории Витебской и Брестской областей.

«Подобные заявления никоим образом не содействуют процессу интеграции и противоречат как духу союзничества, так и международным обязательствам России. Это чистой воды шовинизм», - отметил он.

Петровский подчеркнул, что особенно ужасно в данной ситуации, что притязания на территории Беларуси прозвучали из уст депутата Евгения Федорова, являющегося членом самой крупной фракции Госдумы – «Единой России».

«Такие заявления очень болезненно воспринимаются в белорусском обществе, сеют недоверие и некую опаску белорусов в отношении России и россиян. Над шовинистической логикой ревизионизма еще в 2015 году пошутил Лукашенко, призвав сторонников шовинизма выступить за возврат Монголии и Казахстану земель, входивших в Империю Чингизхана», - добавил он.

В то же время Петровский напомнил, что «именно в периоды жестких заявлений некоторых российских политиков в адрес Беларуси, использования высокомерной, чванливой и сноббистской риторики, а также обострения переговоров между двумя странами, происходило снижение в белорусском обществе количества сторонников интеграции с Россией».

Напомним, что депутат Госдумы РФ, член Центрального политсовета партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что Беларусь, как и другие республики бывшего СССР, должна была «отдать» территории, полученные от СССР и РСФСР, прежде чем получить независимость.
 
 
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