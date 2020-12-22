Евро взлетел: уже прибавил больше 4 копеек. Доллар тоже быстро растет

Источник материала: Onliner

Вчера все с замиранием смотрели, как доллар гордо взвился ввысь и переливался на солнце. Причем за время торгов он, похоже, еще не достиг потолка своих нынешних возможностей, продолжал двигаться с ускорением. К счастью, биржа закрылась. Сейчас посмотрим, не утратил ли он прыть, узнав про российский миллиард .

Доллар и евро сегодня не могли (или не хотели) заторговаться слишком долго. Над вчерашними своими полетами размышляли бесконечные 40 минут с начала торгов... Потом все же решились — и устроили сафари.

Доллар подорожал на 3,31 копейки, отыграв треть того, что потерял за 20 дней. Стоит пока 2,5651.

Евро прибавил огромные 4,37 копейки. Курс — 3,1373.

Сотня российских рублей тоже резко сменила направление: плюс 1,1 копейки, курс 3,41.

В понедельник доллар отвоевал из многодневных потерь 2,52 копейки, стоил 2,532. Евро ощутимо подорожал на 2,32 копейки, до 3,0936. Сотня российских рублей сбросила 1,74 копейки, торговалась по 3,399.