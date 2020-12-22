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Роуминг между Россией и Беларусью в этом году не отменят
Источник материала: Onliner
В сентябре 2020 года государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Россия и Беларусь могут принять решение об отмене мобильного роуминга на своей территории до конца этого года. Не сложилось. В интервью
«Не думаю, что до конца года этот вопрос будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть, и оно заключается в том, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам», — цитирует издание Рапоту.
С 1 ноября в тестовом режиме операторы двух стран уменьшили ставку интерконнекта с 30 центов за минуту до 1,5.
Чиновник отметил, что надо учитывать интересы как абонентов, так и поставщиков услуг. Но в конечном итоге роуминг будет отменен. Работа над этим ведется уже несколько лет. Согласно дорожной карте по отмене роуминга, он должен был быть отменен еще в этом сентябре.
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В сентябре 2020 года государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Россия и Беларусь могут принять решение об отмене мобильного...
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