Какие страны, кроме Беларуси, блокируют соцсети?

Источник материала: Ежедневник

С 2015 года власти 62 стран — это почти треть всех стран мира — блокировали или другими способами ограничивали доступ граждан к социальным сетям.

Такой вывод сделали специалисты компании Surfshark, разрабатывающей решения в области интернет-приватности и безопасности, по итогу анализа 185 государств, пишет dev.by .

Самые недавние примеры блокировок имели место на Кубе во время протестов в столичной Гаване 30 ноября, в преддверии выборов в Танзании в октябре и в Алжире, где в сентябре по всей стране были отключены соцсети вместе с интернетом, чтобы школьники не списывали на экзаменах и не «сливали» задания. Также отмечен конфликт в Нагорном Карабахе, на фоне которого в сентябре в Азербайджане были недоступны многие популярные соцсети.

Как пишут исследователи, в Европе блокировки более характерны для восточных стран: за последние пять лет такие инциденты происходили в Черногории, России, Украине и Беларуси. Россия отметилась блокировкой Telegram в 2018 году, Украина — запретом российских соцсетей и поисковиков после ситуации с Крымом в 2017-м. По Беларуси аналитики зафиксировали блокировки Twitter и ряда других соцсетей в августе 2020 года в период президентских выборов.

Сейчас соцсети и приложения для обмена сообщениями блокируют 6 рассмотренных стран, все они находятся в Азии. В Китае, Северной Корее, Иране и Туркменистане власти препятствуют работе в основном иностранных соцсетей, таких как Twitter и Facebook. Причем у Китая есть своя экосистема подобных сервисов, например WeChat, Weibo и QQ. Катар и Объединенные Арабские Эмираты блокируют VoIP-звонки. Ни одной блокировки не было в Австралии и Океании.

Ограничение соцсетей обычно дело рук антидемократических правительств, которые стремятся подавить свободу своих граждан, подытоживают в Surfshark. В большинстве случаев блокировки носят эпизодический характер и чаще всего сопровождают протесты и демонстрации.