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Автор Акта о демократии: белорусы борются за сохранение независимости, несмотря на угрозу, исходящую от Путина
Источник материала: Навiны
Автор обновленного Акта о демократии в Беларуси член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Крис Смит объяснил необходимость принятия этого закона.
«Принимая этот законопроект, Конгресс признает то, с чем борющийся, отважный народ Беларуси ведет борьбу с 9 августа. Недавние выборы были явно фальсифицированными и не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко, и, возможно, России», — заявил конгрессмен.
Он подчеркнул, пишет
Смит заметил, что Акт «оказывает столь необходимую поддержку белорусским СМИ и важному IТ-сектору страны. Белорусский народ борется за сохранение независимости и суверенитета своей страны, несмотря на угрозу, исходящую от президента России Владимира Путина».
Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) на заседании 21 декабря
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Автор Акта о демократии: белорусы борются за сохранение независимости, несмотря на угрозу, исходящую от Путина
Автор обновленного Акта о демократии в Беларуси член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Крис Смит объяснил необходимость принятия...
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