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Видеофакт. Разрушитель мемориала Романа Бондаренко на Ангарской
22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Этот человек не только разрушил мемориал, но и швырял в лицо женщине его части.
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