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В Брагинском районе Fiat переехал лежащего на дороге мужчину - он погиб
Источник материала: Tut.by
В Брагинском районе погиб мужчина. Подробности
ДТП произошло поздним вечером в деревне Дублин. Водитель Fiat переехал лежащего на дороге 41-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте.
По предварительным данным, погибший был пьян.
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ДТП произошло поздним вечером в деревне Дублин.
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