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«Где ваши миллионы?» Дуэт из Минска записал клип вместе с популярным российским рэпером
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа NEMIGA вместе с рэпером Guf выпустила клип на песню «Буквы». Меньше чем за сутки ролик набрал почти 200 тысяч просмотров. Посмотрите и вы.
Минский дуэт совместно с популярным российским исполнителем Guf опубликовали новый клип на трек «Буквы» — и он о любви. Написать композицию, признаются музыканты, натолкнула «коллаборация переживаний». В ролике появляются оба участника коллектива NEMIGA и известный рэпер.
Пользователи YouTube называют трек душевным и хвалят клип: «Единственный минус этой песни — то, что она заканчивается», «Все естественно и по-настоящему, респект, входишь в состояние», «Сколько я уже слежу за вами, столько удивляюсь. Где ваши миллионы? Как жаль, что настоящие шедевры обходят стороной в наше время». А многие признаются, что, благодаря клипу, открыли для себя группу NEMIGA.
Кстати, это не первая совместная работа Guf с белорусами. В мае этого года у рэпера и белорусского битмейкера Murovei
Напомним, песня «Самый белый цветок» группы NEMIGA
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Белорусская группа NEMIGA вместе с рэпером Guf выпустила клип на песню «Буквы». Меньше чем за сутки ролик набрал почти 200 тысяч просмотров. Посмотрите и вы.
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